Wilhelma: Planungen für die Elefantenwelt

Pixabay / CC0 / wal_172619

Die riesigen gräulichen Tiere bekommen ein neues Zuhause. Dafür will das Land die alten Bauernhofgebäude niederreißen. 68,5 Millionen soll das neue Projekt kosten.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Bad Cannstatt. Die neue Elefantenwelt wird in der Wilhelma in Bad Cannstatt auf Hochtouren geplant. Es ist das „Leuchtturmprojekt“ also das wichtigste zurzeit des Stuttgarter Tierparks. Das Land baden-Württemberg will die alten Bauernhofgebäude in der Wilhelma abreißen.

Das Land ist Eigentümer der Wilhelma. 68,5 Millionen Euro kostet die neue Elefantenwelt. Der Förderverein der Wilhelma gibt 15 Millionen Euro dazu. Das Land zahlt den Rest. Innerhalb der nächsten drei bis vier Jahren soll eine moderne Anlage entstehen für die großen Tiere mit einem lieben Charakter.

Die dreiteilige Anlage soll 1,5 Hektar umfassen. Auch ein Lokal, ein Wilhelma-Shop und ein neuer Ausgang/Eingang zur Pragstraße gehören zum Projekt. Stuttgart Journal als Tier schützendes Magazin freut sich schon auf die Dickhäuter!