Neue Reiseziele ab dem Flughafen Stuttgart und bequemes Parken

Jan Vašek / Pixabay

Der Flughafen Stuttgart erweitert sein Angebot im Sommerflugplan 2025 und bietet Reisenden noch mehr Möglichkeiten, ihre Urlaubsträume zu verwirklichen. Gleichzeitig sorgt der Airport mit einer Vielzahl von Parkmöglichkeiten dafür, dass die An- und Abreise so stressfrei wie möglich gestaltet wird. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die neuen Reiseziele und geben Tipps, wie Sie Ihr Auto sicher und bequem am Flughafen abstellen können.

Der Flughafen Stuttgart hat sich in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in Süddeutschland entwickelt. Mit seiner zentralen Lage und den zahlreichen Direktverbindungen in beliebte Urlaubsregionen ist er für viele Reisende die erste Wahl. Der Sommerflugplan 2025 bringt nun weitere attraktive Neuerungen mit sich, die sowohl Kurzstrecken- als auch Langstreckenreisende begeistern werden.

Neben den neuen Destinationen wie Malta und Mostar, die mit ihrer einzigartigen Mischung aus Kultur, Geschichte und Natur überzeugen, wird auch das Angebot an Flügen nach Dubai ausgebaut. Dies ist besonders für Familien und Geschäftsreisende interessant, die das Wüstenemirat in den Oster- und Herbstferien besuchen möchten. Darüber hinaus werden beliebte Strecken wie Budapest, Bukarest, Málaga, Nizza und verschiedene griechische Inseln häufiger angeflogen, was die Flexibilität der Reisenden erhöht.

Doch nicht nur die Vielfalt der Reiseziele macht den Flughafen Stuttgart so attraktiv. Auch die Infrastruktur vor Ort trägt dazu bei, dass die Reise bereits am Airport reibungslos beginnt. Mit über 11.000 Parkplätzen, darunter Kurzzeitparkplätze, Behindertenparkplätze und E-Ladestationen, ist für jeden Bedarf etwas dabei. Zusätzliche Services wie Shuttle- und Valet-Parking sorgen dafür, dass die An- und Abreise so bequem wie möglich gestaltet wird.

Neue Reiseziele ab Stuttgart

Der Sommerflugplan 2025 von Eurowings bringt einige spannende Neuerungen mit sich. Ab Stuttgart werden insgesamt 67 Direktziele angeboten, darunter zwei brandneue Destinationen: Malta und Mostar in Bosnien und Herzegowina. Malta lockt mit seiner reichen Geschichte, malerischen Stränden und dem mediterranen Flair, während Mostar mit seiner berühmten Brücke und der charmanten Altstadt ein echter Geheimtipp ist.

Ein weiteres Highlight ist die Ausweitung der Flüge nach Dubai. Das Wüstenemirat wird nun auch in den Oster- und Herbstferien direkt angeflogen, was vor allem für Familien und Langstreckenreisende eine attraktive Option darstellt. Zudem wird die Frequenz auf beliebten Strecken wie Budapest, Bukarest, Málaga, Nizza und verschiedenen griechischen Inseln wie Korfu, Kos und Rhodos erhöht.

Für Sonnenanbeter gibt es ebenfalls gute Nachrichten: Neben den klassischen Ferienzielen wie Gran Canaria und Fuerteventura werden auch neue Destinationen wie Rovaniemi in Finnland und Marsa Alam in Ägypten angeboten. Diese Vielfalt macht den Flughafen Stuttgart zu einem idealen Ausgangspunkt für abwechslungsreiche Urlaube.

Bequemes Parken am Flughafen Stuttgart

Damit die Reise bereits am Flughafen reibungslos beginnt, gibt es zum Parken am Flughafen Stuttgart eine Vielzahl von Parkmöglichkeiten. Mit über 11.000 Parkplätzen, darunter Kurzzeitparkplätze, Behindertenparkplätze und E-Ladestationen, ist für jeden Bedarf etwas dabei.

Parkoptionen im Überblick

Parkhäuser und Parkplätze direkt am Terminal: Die Parkhäuser P0, P2, P3, P4, P5, P6, P12 und P14 bieten bequemen Zugang zu den Terminals. Besonders praktisch sind die XL-Stellplätze in Parkhaus P14, die mit einer Breite von 3 Metern und einer Einfahrtshöhe von 2,10 Metern auch für größere Fahrzeuge geeignet sind.

Shuttle-Service: Für Reisende, die etwas weiter entfernt parken möchten, gibt es zahlreiche Anbieter mit Shuttle-Service. Diese Parkplätze sind oft günstiger und bieten einen zuverlässigen Transfer zum Terminal. Beispiele sind Ferien-Parken (ab 43 € pro Woche) und Flyparks (ab 56 € pro Woche).

Valet-Parking: Wer es besonders bequem mag, kann den Valet-Service nutzen. Dabei wird das Auto direkt am Terminal abgeholt und auf einem sicheren Parkplatz abgestellt. Anbieter wie Vivi Parking (ab 45 € pro Woche) und Park & Weg (ab 51 € pro Woche) machen dies möglich.

Tipps für eine stressfreie Parkplatzbuchung

Früh buchen: Besonders in der Ferienzeit sind Parkplätze schnell ausgebucht. Eine frühzeitige Reservierung spart nicht nur Geld, sondern garantiert auch einen Platz.

Online buchen: Die meisten Anbieter bieten die Möglichkeit, Parkplätze online zu buchen. Dies ist nicht nur bequem, sondern oft auch günstiger.

Extras nutzen: Einige Parkanbieter bieten zusätzliche Services wie E-Ladestationen, Fahrzeugwäsche oder sogar Tankservice an. Diese Extras können die Reise noch angenehmer machen.