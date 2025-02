Kolumne: „Lost“ im Einkaufszentrum Milaneo

TuendeBede / Pixabay

Der Reporter wollte „nur mal eben kurz“ einen neuen Kopfhörer kaufen und „verschwand“ fast im Labyrinth Milaneo.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Von außen mutet das Einkaufszentrum als Shopping-Paradies an. Aber innen fehlt es an Beschilderungen. Das findet der zumindest Schilder-Fan und Stuttgart-Journal-Reporter. Am Wochenende wollte er mal eben nur kurz einen neuen Kopfhörer kaufen, weil sein alter zu Ohrenschmerzen mittleren Ausmaßes geführt hatte. Angekommen, parkte er vor der LBBW um sich die Parkhaus-Gebühren zu sparen, clever Schwabe eben…

Dann im Milaneo einfach mal rumlaufen bis der Media Markt auftaucht, so dachte es sich der clevere Reporter, aber außer Candy-Shops, nervigen Teenies mit Selfie-Sticks und leergefegten Schuhgeschäften war nichts zu sehen. Also fragte er einen Shop-Mitarbeiter der rund 50 Milaneo-Shops. „Zwei Rolltreppen hoch, dann links, rechts, links und immer geradeaus“ war die Antwort.

Nach gefühlt einem Kilometer Laufen ohne Schilder, die auf einen Ausgang hindeuten, dann endlich das erlösende Sonnenlicht, die Rettung! Mit Blick auf den Hauptbahnhof besser gesagt die Stuttgart 21 Baustelle, war der Reporter wieder draußen und nahm sich vor, sich nächstes Mal mit einer Milaneo Wegkarte zu versorgen…

