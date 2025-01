Esslinger sehr zufrieden mit ihrer Stadt

pexels / Ivan Dražić

Eine Umfrage der Stadtverwaltung beweist, dass viele Einwohner ihre Stadt mögen.

Von Alexander Kappen

Esslingen am Neckar. Das wichtigste Ergebnis der Umfrage: 80 Prozent der Esslinger leben gern in ihrer Stadt. Die ältere Generation sogar noch lieber: hier sind 89 Prozent zufrieden mit allem ihrer Heimatstadt. 5000 Einwohner wurden zufällig ausgewählt und im Jahr 2024 angeschrieben. 41 Prozent davon antworteten. Sie beantworteten „brav“ die ihnen gestellten Fragen. Allein die hohe Beteiligung der freiwilligen Umfrage zeigt, dass die Esslinger sich verbunden fühlen mit ihrer Heimatstadt.

OB Matthias Klopfer und sein Verwaltungsteam erhofft sich dadurch Rückschlüsse welche Themen man in Esslingen angehen sollte und was man eben verbessern sollte, sofern es die leeren Haushaltskassen hergeben…

Die Umfrage ist die zweite große ihrer Art in der Mittelalterstadt am Neckar, die kleine Schwester von Stuttgart. So könnte man es formulieren. Die Daten wurden zwischen April und Mai 2024 abgefragt. Themen wie Lebensqualität und Zufriedenheit waren Inhalt. Ebenso Stadtverwaltung, Kommunalpolitik, Mobilität, Verkehr, Klimaschutz, Digitalisierung und Wohnen.