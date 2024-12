Stuttgarter Händler positiv „drauf“ wegen Weihnachtshandel

© Stuttgart-Marketing GmbH / Werner Dieterich

Es strömten wieder tausende Passanten durch die Königstraße und Innenstadt. Das Einkaufen in Stuttgart macht einfach Spaß, das weiß der Reporter aus eigener Erfahrung. Wenn man genau hinschaut, merkt man die positiven Schwingungen in Stuttgart. Die Bewohner lieben ihre Stadt und das Umfeld. Die grünen Parks, die beiden Auto-Weltkonzerne, den Bundesligisten VfB und die vielen schönen Ausflugsziele wie Max Eyth See, Uracher Wasserfälle und Co.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Das Weihnachtsgeschäft geht auf die Zielgeraden. Betreiber Daniel Brunner sagte einer lokalen Zeitung: „ich bin erfreut über den Umsatz in der Vorweihnachtszeit. Erfahrungsgemäß wird es in den Tagen kurz vor Weihnachten noch umsatzstärker!“

Michael Heinle vom Handelsverband Baden-Württemberg sagte der gleichen Zeitung: „Da wird noch einmal richtig was los sein in den Geschäften. Denn wer am Montag keine Geschenke hat, kann die auch nicht noch schnell bei Amazon bestellen!“

Der Stuttgart Journal Reporter gibt ihm da Recht. Er selbst hat alle Geschenke online bestellt und freut sich über die digitale Shopwelt, die alles bequem an die Haustür bringt.

Aber gut findet der Reporter auch wenn man den lokalen Einzelhandel unterstützt…