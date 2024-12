Soziales Stuttgart: Am 2. Weihnachtsfeiertag wieder Fest für alle unter Paulinenbrücke

Rita / pixabay

Es hat schon Tradition: Für die Obdachlosen wird ein öffentliches Weihnachtsfest ausgerichtet.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Das Areal unter der Paulinenbrücke nahe der Stadtmitte ist eigentlich ein Ort für Drogenabhängige und Obdachlose. Also kein schöner Ort. Aber an Weihnachten will man hier Abhilfe schaffen und ein wenig „Sonnenschein“ reinbringen. Mithilfe von Spenden wird hier immer am 2. Weihnachtsfeiertag also am 25. Dezember und auch in diesem Jahr wieder ein „Weihnachtszimmer“ für alle auf die Beine gestellt.

Die Initiatoren des sozialen Events sind Harry Pfau von Harrys Bude und Andrea Laux, ehemalige Projektleiterin der Stuttgarter Bürgerstiftung.

Die Turmbläser der Stiftskirche, die um die Ecke liegt, werden spielen und ein Festtagsmenu gibt es auch.

Die Stuttgarter Nachrichten haben mit ihrer diesjährigen Weihnachtsaktion die Kosten für die soziale Weihnachtsaktion im laufenden Jahr 2024 übernommen.

Tische werden festlich dekoriert und alle Menschen in Not bekommen so etwas Hoffnung. Toll findet das das Stuttgart Journal!