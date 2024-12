Fachkräftemangel bleibt bestehen: Das macht den Beruf des Apothekers so interessant

hosnysalah / Pixabay

Apotheker stellen Arzneimittel her, beraten zur Einnahme bestimmter Medikamente und vertreiben Pflegeprodukte und medizinische Artikel. Dabei können Apotheker selbstständig sein oder als Angestellte für eine Apotheke arbeiten. Übersetzt bedeutet die Berufsbezeichnung übrigens “Gewürzkrämer”.

Heute muss jeder Apotheker zunächst ein Pharmaziestudium und dann eine Praxisphase in einer Ausbilder-Apotheke durchlaufen. So wird das theoretische Wissen mit der Praxiserfahrung verbunden – eine perfekte Voraussetzung, um Patienten später umfassend und verantwortungsbewusst zu beraten.

Doch was kennzeichnet den Beruf des Apothekers? Wie läuft das Studium und das PJ ab und wie zukunftssicher ist der Apotheker-Beruf?

Vielfältiger Berufsalltag: Das machen Apotheker

Die Beratung der Patienten bezüglich der Arzneimitteleinnahme und möglichen Nebenwirkungen zählt zwar zu den Hauptaufgaben des Apothekers in der Apotheke in Tuttlingen. Doch der Beruf ist weitaus vielfältiger als Laien vermuten. So ist der Apotheker auch für die Warenbestellung zuständig und stellt Arzneimittel in Eigenregie her.

Er führt Blutzuckermessungen durch und kontrolliert den Blutdruck von Patienten und kann Tests wie Corona-Tests realisieren. Als Filialleiter oder Inhaber einer Apotheke übernimmt der Apotheker außerdem Führungsaufgaben, betreut ein Team aus Angestellten und sorgt für eine hohe Mitarbeitermotivation. Auch kaufmännische Aufgaben gehören zum Berufsalltag.

Apotheker bilden unter Umständen auch pharmazeutische Fachkräfte aus. Dazu zählen zum Beispiel die pharmazeutisch-technischen Assistenten und Apotheker in spe.

Der Weg zum Apotheker: Studium und PJ

Nach der Hochschulreife können Interessierte ein Pharmaziestudium absolvieren. Dieses qualifiziert sie zum Apotheker und erstreckt sich über vier Jahre. Daran schließt sich ein praktisches Jahr in einer Ausbildungsapotheke an, das PJ. Erst nach dem besagten Praxisjahr erhalten Apotheker ihre Approbation und dürfen sich offiziell als ausgebildete Apotheker bezeichnen.

Wichtig ist, dass Studenten ein Grundinteresse im Bereich Physik, Chemie und Biologie mitbringen. Auch Medizin und Mathematik sind wichtige Disziplinen, in denen ein bestimmtes Wissen vorliegen sollte. Das Grundstudium dient dazu, theoretisches pharmazeutisches Wissen durch Vorlesungen und Seminare zu erlangen.

Nach den ersten zwei Jahren des Studium werden die Studenten geprüft. Abgefragt werden Bereiche wie die pharmazeutische Biologie, die Humanbiologie, Grundlagen der Physik und der Arzneiformenlehre, die pharmazeutische Analytik und die physikalische Chemie.

Praktika sind obligatorisch, um den Alltag in Apotheken kennenzulernen und abschätzen zu können, ob der Beruf passend erscheint. Im Grundstudium muss ein achtwöchiges Pflichtpraktikum in einer öffentlichen Apotheke absolviert werden. Vier Wochen lang dürfen angehende Apotheker Erfahrungen in einer anderen Einrichtung wie einer Bundeswehrapotheke sammeln.

Das Hauptstudium umfasst zwei Jahre und zwei Staatsexamen mit mündlichen Prüfungen. Daran schließt sich das praktische Jahr an. Mindestens sechs Monate davon müssen in einer öffentlichen Apotheke absolviert werden. Die restliche Zeit können die angehenden Apotheker auch in anderen Einrichtungen verbringen.

Die Approbation können Studenten erst nach dem dritten Staatsexamen beantragen. Erst dann werden sie als Apotheker zugelassen. Ihren Arbeitsort können sie nun frei wählen. Möglich ist die Tätigkeit in einer öffentlichen Apotheke, in einer Klinik, in der Pharmaindustrie und in der Forschung im Bereich Medizin. Aber auch Anstellungen bei der Krankenkasse oder bei Institutionen der Arzneimittelprüfung sowie Lehrtätigkeiten an Universitäten oder Berufsschulen sind möglich.

Hat der Beruf des Apothekers Zukunft?

Der hohe Bedarf an Vollzeitstellen in Apotheken in Deutschland spricht Bände: Seit Jahren wird ein Zuwachs der Apothekerstellen verzeichnet und auch in Zukunft werden viele freie Stellen erwartet. Denn die Arzneimittelversorgung muss auch zukünftig gewährleistet werden und der Bedarf fällt hoch aus. Schließlich wird die Gesellschaft immer älter und benötigt aus diesem Grund auch mehr medizinische Versorgung und Betreuung. Krankenhäuser schaffen neue Stellen für Stationsapotheker.

Bereits jetzt lässt sich also ein Fachkräftemangel absehen. Gleichzeitig bleibt die Zahl an Studienplätzen begrenzt. Derzeit bewerben sich auf einen Studienplatz im Durchschnitt zwei Bewerber. Denn mit dem Apothekerberuf verbindet die Gesellschaft in Deutschland weiterhin ein hohes soziales Ansehen und ein sicheres Gehalt.

Das Fazit – Der Beruf des Apothekers ist zukunftssicher und abwechslungsreich

Apotheker in einer Apotheke beraten und betreuen Patienten, führen Blutzucker- und Blutdruckmessungen und diverse Tests durch, stellen eigene Arzneimittel her, um die Medikamentenversorgung zu gewährleisten, vertreiben Pflegeprodukte und medizinische Artikel, sind angestellt oder selbstständig oder Spezialisten in bestimmten Gebieten. Das bedeutet: Der Beruf des Apothekers fällt vielfältig aus und kann mit ganz unterschiedlichen Aufgaben einhergehen.

Bereits jetzt ist ein Fachkräftemangel in der Branche zu erkennen, sodass sich der Beruf des Apothekers als zukunftssicher erweist. Denn Apotheker werden aufgrund des großen Bedarfs an medizinischer Beratung und Betreuung auch in Zukunft hart umkämpft sein.