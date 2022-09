Smartphones vor Stürzen und Diebstahl schützen

In der heutigen Welt sind unsere Smartphones wie eine Erweiterung von uns selbst. Wir verwenden sie für alles, von der Arbeit und dem sozialen Leben bis hin zur Suche nach dem nächsten Café. Kein Wunder also, dass wir in Panik geraten, wenn wir sie fallen lassen oder sie gestohlen werden. Aber keine Sorge, denn Sie können Ihre Geräte entweder mit einer Handyhülle oder GPS-App schützen.

Smartphones sind teuer und anfällig für Beschädigungen

Die Kosten für ein Smartphone sind in den letzten zehn Jahren dramatisch gestiegen. Der Preis eines Smartphones kann je nach Marke und Ausstattung zwischen 200 und 1.000 EUR liegen. Smartphones bieten mehr Funktionen und eine höhere Bildschirmqualität als je zuvor, und einige Unternehmen bieten jetzt sogar Virtual-Reality-Headsets für ihre Telefone an. Doch Smartphones sind auch anfällig für Beschädigungen. Sie haben empfindliche Bildschirme und die meisten Leute haben keine Hülle für ihr Telefon, was dazu führt, dass es leichter kaputt geht.

Hier sind 5 Tipps zum Schutz Ihrer Investition:

1. Verwenden Sie Handyhüllen oder für Apple eine iPhone 14 Hülle. Eine iPhone 14 Hülle schützt Ihr Gerät vor Kratzern, Stößen und anderen Gefahren, die beim Tragen auftreten können. Handyhüllen gibt es in vielen verschiedenen Designs und Stilen. Sie ist online oder in Geschäften erhältlich, sodass Sie sicher das perfekte Modell für Ihr Telefon finden.

2. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihr Telefon an öffentlichen Orten verwenden. Es kann leicht passieren, dass Sie jemand anrempelt und Ihr Telefon dadurch versehentlich aus der Hand schlägt.

3. Die Aufbewahrung Ihres Telefons an einem sicheren Ort ist der Schlüssel zum Schutz Ihres Geräts vor Schäden. Wenn Sie es nicht verwenden, sollten Sie es in einer Handtasche oder Tasche aufbewahren, wo es außerhalb der Reichweite von Kindern, Verschüttungen und anderen potenziellen Umweltgefahren ist.

4. Lassen Sie Ihr Telefon nicht unbeaufsichtigt in einem Auto oder an einem öffentlichen Ort. Selbst wenn Sie nur kurz weggehen, dauert es nur eine Sekunde, bis sich jemand Ihr Telefon schnappt und damit davonläuft.

5. Achten Sie bei der Verwendung Ihres Smartphones auf Ihre Umgebung. Mit dem Aufkommen von „Smartphones“ und anderen elektronischen Geräten sind die Menschen verbundener denn je. Dieses Phänomen hat zu einer höheren Zahl von Autounfällen geführt, da die Menschen beim Autofahren von ihren Telefonen abgelenkt werden. Es gibt mehrere Apps, die entwickelt wurden, um die Zeit zu minimieren, die während der Fahrt auf einem Gerät verbracht wird, aber sie erfordern immer noch etwas Aufmerksamkeit vom Fahrer.

So schützen Sie Ihr Smartphone vor Stürzen und Diebstahl

Um Ihr Smartphone vor Stürzen zu schützen, können Sie Handyhüllen dafür erwerben. Im Besonderen müssen die teuren Apple 14 Modelle mit einer iPhone 14 Hülle geschützt werden. Außerdem sollten Sie Ihr Telefon an einem sicheren Ort aufbewahren, z. B. in einer Tasche oder Handtasche, wenn Sie es nicht verwenden. Sollten Sie Ihr Smartphone allerdings einmal fallen lassen, versuchen Sie es aufzufangen, bevor es am Boden aufschlägt. Um Ihr Smartphone vor Diebstahl zu schützen, bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, wenn Sie es nicht verwenden. Achten Sie auf Ihre Umgebung und halten Sie Ihr Telefon immer in Ihrer Nähe. Wenn Sie es nicht verwenden, sperren Sie es, so dass nur Sie darauf zugreifen können.

So können Sie ein verlorenes oder gestohlenes Smartphone wiederfinden

Es ist ein ekelhaftes Gefühl, wenn Sie feststellen, dass Ihr Smartphone verloren geht oder gestohlen wird. Ob es in einem Restaurant zurückgelassen oder aus der Tasche genommen wurde, der Verlust eines Telefons kann kostspielig und unangenehm sein. Aber es gibt Schritte, die Sie unternehmen können, um ein verlorenes oder gestohlenes Smartphone zu finden.

Versuchen Sie zunächst, Find My Device von Google oder die App „Find My iPhone“ von Apple zu verwenden, um Ihr Gerät zu finden. Diese Apps verwenden GPS, um den Standort Ihres Telefons zu verfolgen, solange das Telefon eingeschaltet und mit dem Internet verbunden ist. Wenn Sie Ihr Telefon mit einer dieser Apps nicht finden können, erkundigen Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter, ob er einen ähnlichen Dienst anbietet.

Wenden Sie sich als Nächstes an Ihre Kreditkartenunternehmen und Banken, um alle Karten zu sperren, die mit Ihrem Smartphone verknüpft waren, falls es in die falschen Hände gerät.

Fazit: Der Schutz Ihres Smartphones ist wichtig

Sobald es um den Schutz Ihres Smartphones geht, sollten Sie einige wichtige Dinge beachten. In erster Linie sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Gerät immer sicher verstaut ist, wenn es nicht verwendet wird. Das bedeutet, dass Sie es unterwegs in einer Tasche aufbewahren und sicherstellen, dass es zu Hause oder auf der Arbeit sicher verstaut ist. Darüber hinaus ist es wichtig, darauf zu achten, wo Sie Ihr Telefon platzieren, wenn Sie es verwenden. Vermeiden Sie es, es auf ungeschützten Oberflächen wie Arbeitsplatten oder Tischen abzustellen, da dies das Risiko erhöht, dass es herunterfällt oder umgestoßen wird. Und schließlich: Behalten Sie Ihr Telefon immer im Auge, wenn Sie sich an öffentlichen Orten aufhalten – wenn Sie es gut festhalten, können Sie potenzielle Diebe abschrecken. Indem Sie diese einfachen Tipps befolgen, können Sie dazu beitragen, Ihr Smartphone vor Stürzen und Diebstahl zu schützen.