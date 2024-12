Gesundheitsausgaben BW: 32,7 Milliarden Euro für die Gesetzliche Krankenversicherung

blickpixel / pixabay

Im Jahr 2022 betrugen die Gesamtausgaben für Gesundheit in Baden-Württemberg rund 62,845 Milliarden Euro. Diese Zahl ergibt sich aus den Berechnungen der Arbeitsgruppe „Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder“ (AG GGRdL) und zeigt einen Anstieg von 4,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Von Dirk Meyer

Damit liegen die Gesundheitsausgaben in Baden-Württemberg leicht unter dem bundesweiten Durchschnitt, der einen Anstieg von 4,8 Prozent aufwies.

Anteil der Gesetzlichen Krankenversicherung

Ein bedeutender Teil der Gesundheitsausgaben entfiel auf die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), die im Jahr 2022 in Baden-Württemberg knapp 32,675 Milliarden Euro ausgab. Dies entspricht mehr als der Hälfte der gesamten Gesundheitsausgaben, konkret 52,0 Prozent. Diese Entwicklung spiegelt sich in den steigenden Kosten wider, die die GKV in den letzten Jahren verzeichnet hat.

Ausgabenstruktur der GKV

Die Struktur der GKV-Ausgaben zeigt, dass nur ein kleiner Teil der Mittel für Prävention und Gesundheitsschutz vorgesehen war. Lediglich 0,9 Milliarden Euro, was 2,8 Prozent der GKV-Ausgaben entspricht, flossen in diese Bereiche. Im Gegensatz dazu machten die Ausgaben für ärztliche Leistungen mit über 10,7 Milliarden Euro fast ein Drittel, konkret 32,8 Prozent, der Gesamtausgaben aus.

Ein erheblicher Teil der GKV-Aufwendungen, nämlich knapp 10 Milliarden Euro, wurde für Waren ausgegeben, wovon mehr als 6,6 Milliarden Euro auf Arzneimittel entfielen. Dies verdeutlicht die zentrale Rolle dieser Ausgabenpositionen im Finanzierungsmodell der GKV.

Durchschnittliche Ausgaben pro Versichertem

Für das Jahr 2022 ergaben die Berechnungen, dass die GKV in Baden-Württemberg im Durchschnitt 3.433 Euro pro Versichertem ausgab. Im bundesweiten Vergleich lagen die durchschnittlichen Ausgaben bei 3.630 Euro. Von den durchschnittlichen Ausgaben entfielen nur 94 Euro auf Prävention und Gesundheitsschutz, während die Ausgaben für ärztliche Leistungen und Arzneimittel deutlich höher ausfielen und 1.126 Euro beziehungsweise 696 Euro betrugen.

Langfristige Entwicklung der GKV-Ausgaben

Die Gesamtausgaben der GKV in Baden-Württemberg zeigen seit 2018 einen anhaltenden Anstieg. In diesem Zeitraum erhöhten sich die Ausgaben um mehr als 5,2 Milliarden Euro, was einem Anstieg von rund 19 Prozent entspricht. Besonders auffällig sind die Erhöhungen in den Bereichen „allgemeiner Gesundheitsschutz“ (plus 29,5 Prozent), Transporte (plus 40,8 Prozent) und „pflegerische und therapeutische Leistungen“ (plus 23,8 Prozent). Diese Kategorien zeigen eine relativ hohe Dynamik in der Kostenentwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung.

Zusammenfassung der Gesundheitsausgaben

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die spezifischen Ausgaben der GKV in Baden-Württemberg zwischen 2018 und 2022:

Leistungsart 2018 (Mio. EUR) 2019 (Mio. EUR) 2020 (Mio. EUR) 2021 (Mio. EUR) 2022 (Mio. EUR) Insgesamt 27.427 28.762 29.759 31.445 32.673 Prävention/Gesundheitsschutz 799 853 791 869 899 Ärztliche Leistungen 9.210 9.512 10.078 10.336 10.713 Waren 8.241 8.715 8.915 9.568 9.988 Arzneimittel 5.426 5.780 5.853 6.300 6.620

Die Daten und Berechnungen stammen vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg und bieten einen fundierten Einblick in die Gesundheitsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung auf Landessebene.