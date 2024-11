Gepanschter Honig – auf was müssen Verbraucher achten?

CC0 / MabelAmber / Pixabay

Honig erfreut sich in deutschen Haushalten großer Beliebtheit. Eine aktuelle Studie zeigt jedoch, dass ein beachtlicher Teil des in Supermärkten angebotenen Honigs die EU-Qualitätsstandards verfehlt. Schon im Vorjahr erfüllte die Hälfte der getesteten Produkte die Vorgaben nicht.

Mehrheit der Honigsorten gepanscht

Eine aktuelle Studie des Europäischen Berufsimkerbundes und des Deutschen Berufs- und Erwerbsimkerbundes zeigt, dass 25 von 30 geprüften Honigsorten möglicherweise nicht den EU-Honig-Richtlinien entsprechen.

Als Reaktion empfehlen Verbraucherschützer den Kauf von hochwertigem Akazienhonig in Bioqualität oder anderen zertifizierten Honigsorten aus den EU-Ländern. Diese Produkte zeichnen sich durch strenge Kontrollen und nachvollziehbare Herkunftsnachweise aus. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, ein unverfälschtes Naturprodukt zu erhalten.

Einheimischer Honig für den hiesigen Bedarf nicht ausreichend

In Deutschland wird nicht genügend Honig produziert, um den Bedarf der Verbraucher zu decken. Tatsächlich stammen nur etwa 20 Prozent des hierzulande konsumierten Honigs von einheimischen Imkern. Der Großteil wird importiert, über 40 Prozent der beanstandeten Produkte stammen dabei wohl aus China. Diese Importsituation macht es für Verbraucher schwierig, die Qualität und Herkunft des Honigs zu überprüfen.

Gepanschter Honig drückt die Preise

Gepanschter Honig, der oft zu Dumpingpreisen angeboten wird, übt enormen Preisdruck auf den Markt aus. Dies erschwert es redlichen Produzenten, wettbewerbsfähig zu arbeiten. Diese Marktverzerrungen stellen eine ernsthafte Herausforderung für die gesamte Branche dar.

Um die Integrität des Honigmarktes langfristig zu wahren, sind nach Aussagen der Imker konsequente Qualitätskontrollen und verbesserte Nachweisverfahren unerlässlich. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Verbraucher hochwertigen, unverfälschten Honig konsumieren und faire Preise für die einheimischen Imker gewährleistet sind.

Stellungnahme des Honig-Verbandes e. V.

Der Honig-Verband e. V. reagiert auf die jüngsten Erkenntnisse über gepanschten Honig mit einer offiziellen Stellungnahme. Darin äußert die Institution ernsthafte Bedenken hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf das Ansehen des Naturprodukts.

Gleichzeitig hinterfragt er kritisch die Zuverlässigkeit der eingesetzten Analysemethoden, da es bisher noch nicht zu Rückrufaktionen gekommen sei. Der Verband betont, dass die große Mehrheit der Imker mit höchster Sorgfalt arbeitet und qualitativ hochwertigen Honig produziert. Um das Vertrauen der Verbraucher zu stärken, kündigt der Verband weitere Qualitätskontrollen und Aufklärungsmaßnahmen an.

Zweifel am Analyseverfahren

Die Zuverlässigkeit der Analysemethoden für Honig steht dabei in der Kritik. Die Experten des Verbandes zweifeln an der Fähigkeit aktueller Testverfahren, alle Formen der Fälschung zu erkennen. Es bestehe zudem die Gefahr, dass einwandfreier Honig irrtümlicherweise als gepanscht eingestuft wird.

Daher fordern die Imker eine gründliche Überprüfung und gegebenenfalls eine Anpassung der Analyseverfahren, um ausschließlich tatsächlich verfälschten Honig zu identifizieren und so die Qualitätssicherung zu verbessern. Die Branche sieht in diesem Kontext einen dringenden Handlungsbedarf, um das Vertrauen der Verbraucher in das Naturprodukt Honig zu stärken.

Hohe Qualitätsanforderungen

Die strengen Qualitätsstandards für deutschen Honig erfordern von Imkern ein hohes Maß an Fachwissen und Sorgfalt. Um diese hohen Anforderungen zu erfüllen, müssen sie sich kontinuierlich weiterbilden und mit den neuesten Erkenntnissen vertraut machen.

Die Produktion von hochwertigem Honig ist für Imker nicht nur eine berufliche Verpflichtung, sondern dient auch dem Verbraucherschutz. Darum sind die deutschen Imker bemüht, die strengen Qualitätsstandards für ihre Erzeugnisse wieder ins Scheinwerferlicht zu rücken.

Wie lassen sich die Verbraucher schützen?

Angesichts der komplexen Herausforderungen durch gepanschten Honig sind umfassende Maßnahmen erforderlich, um Verbrauchern ein qualitativ hochwertiges Produkt zu garantieren. Beim Einkauf sollten Verbraucher auf spezifische Gütesiegel wie das Bio-Siegel oder das Deutsche Imkerbund-Zeichen achten, da dies die Transparenz erhöht und die Risiken beim Verzehr minimiert. Gleichzeitig müssen Behörden und Verbände die Analyseverfahren verbessern und regelmäßig konsequente Kontrollen durchführen.

Nur durch das koordinierte Zusammenwirken aller Beteiligten – von Verbrauchern über Imker bis hin zu Kontrollinstanzen – kann das Vertrauen in Honig als hochwertiges Naturprodukt wiederhergestellt werden.