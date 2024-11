Filmtipps die 9.: Neue spannende Netflix-Streifen

Anete Lusina / Pexels

Der Stuttgart Journal-Filmkritiker hat den wohl größten Streamingdienst durchforstet für unsere Leser.

Von Alexander Kappen

Der Streaming Anbieter „Netflix“ ist bekannt für seine gute Serien, die man teilweise selbst mitproduziert. Aber auch gute Filme gibt es hier zu finden.

Yankee: Krimi-Serie – 25 Folgen ! Ein bißchen wie Breaking Bad. Ein Familienvater gerät in eine Auseinandersetzung mit der Amerikanischen Polizei und muss in Mexico untertauchen. Danke seiner Technikbegeisterung für Drohnen aller Art nutzt er dies um mit den Drohnen die Drogen über die Grenze zu schmuggeln. Er steigt so bis zur Spitze des mexikanischen Drogenkartells auf. In den USA wird er gesucht und muss immer wieder heimlich Kontakt zu seiner Familie aufnehmen.

Achso eins noch: Die Serie ist auf spanisch und englisch. Und nur mit deutschen Untertiteln was aber die ursprüngliche Power der bewegten Bilder mit sich bringt. Die Power geht bei der deutschen Synchronisation immer etwas verloren findet der SJ-Filmkritiker.

Der Killer: Ganz neu von 2023. Das Seelenleben eines Killers mit all seinen Schwierigkeiten. Ein Auftrag in Paris geht schief und zur Strafe soll er getötet werden. Aber die Mitarbeiter seines Chefs erwischen „nur“ seine Freundin in der Karibik. Nun geht der Killer auf Rachefeldzug ! Weltweit…

Sehr realistische Abhandlung über das Töten. Von lockeren Sprüchen ist hier keine Spur stattdessen gibt es Strategien um zu überleben… Knallhart aber dennoch gut zum Anschauen…

Auf Show wird verzichtet – so ist auch das Ende eher ein Strategisches Einlenken, denn der Boss wird nicht gekillt sondern nur eingeschüchtert… aber der Film will eben mehr Realität vermitteln von daher mal was anderes!

