Noch ein Brandstifter: Diesmal hat er es auf Autos abgesehen

Pexels / Helena Jankovičová Kováčová

Wir berichteten über den Reichenbacher Gartenhütten-Zündler. Nun scheint es einen Auto-Feuerteufel zu geben. In mehreren Stuttgarter Stadtteilen brannten bereits Autos unter anderem Möhringen, nun auch im Esslinger Problemviertel Mettingen.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Am Sonntag gegen 21 Uhr meldete ein Zeuge einen brennenden Mercedes. Und zwar in einer Einfahrt in der Burgunderstraße. Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen aus und löschte den Brand. Der weitete sich nämlich aus. Das angrenzende Haus fing an zu brennen. Die Fassade des Hauses erlitt Schaden.

Der insgesamte Schaden beträgt 50 000 Euro.

Dies teilte die Polizei mit. Sie bittet Zeugen, sich unter der bekannten Esslinger Revier-Nummer zu melden: 0711-3990-330. Hierbei geht es auch um auffällige Gestalten, die eventuell bereits vor 21 Uhr am Tatort herumgeschlichen sind. Denn Feuerteufel lassen sich meistens nur durch Zeugen oder eine im Vorfeld aufgestellte Videofalle aufspüren.

Bleibt zu hoffen, dass nicht weitere Autos brennen werden. Denn ob die Versicherung den Schaden bezahlt ist bekanntermaßen recht unsicher…