Filmtipps die 8. : Neue lohnenswerte Filme/Serien aus dem Netz

hotcakejoy / sxc

Jetzt kommen die kühlen Herbstabende und damit auch Zeit für tolle TV-Abende im Warmen

Der Stuttgarter Journal Filmtester hat wieder die Mediatheken im Netz durchforstet nach sehenswerten Movies und Serien.

Von Alexander Kappen

„Lincoln Lawyer“ auf Netflix: Man benötigt für die Krimi-Serie ein Netflix-Abo. Allerdings bekommt man das schon für sensationell niedrige 5 Euro im Monat.

Neu ist die 3. Staffel der Erfolgsserie. Die Krimi-Serie gewürzt mit Drama und Komödie war jetzt wegen der neuen Staffel kurzzeitig auf Platz 1 der Netflix-Serien-Charts. Für den Filmtester war die gesamte Serie neu und deshalb schaute er sich erst durch Staffel 1 und 2.

Es geht um den Lincoln Lawyer, einen Anwalt in Los Angeles, der aus seinem Auto heraus, seinem Lincoln, seine Fälle bearbeitet. Ihm zur Seite steht ein bärtiger und kräftiger Ermittler, der auf seinem Motorrad Detektivarbeit zu den Fällen verrichtet. Lorna und Izzy stehen ihm als Sekretärin und Fahrerin zur Seite.

Staffel 1 und 2 sind sehr spannend. Staffel 3 fängt beschaulich an, nimmt dann aber Fahrt auf in Sachen Spannung! Tolle Außenaufnahmen von L.A.: Strand von Santa Monica und prunkvolle Häuser in Beverly Hills…

In Staffel 3 geht es um eine tote Ex-Mandantin vom Anwalt, eine Prostituierte. Ein Unschuldiger soll den Kopf hinhalten für einen korrupten DEA-Agenten und einen korrupten Ermittler. Der Lincoln Lawyer erhält Schutz von einer Motorrad-Gang.

The Lincoln Lawyer (Staffel 3) | Trailer auf Deutsch | Netflix

Krimi „Beckett“ auf Netflix: Ein junger Mann macht mit seiner Freundin Urlaub in Griechenland. Bei einem Autounfall stirbt die Freundin und der Mann rast aus Versehen in ein Haus, in dem ein Junge gekidnappt wurde. Er ist der Sohn eines Politikers. „Beckett“ wird von nun an durch halb Griechenland gejagt, denn er ist nun Zeuge wo der Junge gefangengehalten wird… Coole Action a la „Auf der Flucht“ mit Harrison Ford… TOP!

Beckett | Offizieller Trailer | Netflix