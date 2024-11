Erneuerung der Rolltreppen am Arnulf-Klett-Platz

Andrea Piacquadio / Pexels

Zurzeit wird es eng am Arnulf-Klett-Platz. Der Zugang zum Schlossplatz ist praktisch nur durch ein Nadelöhr zu erreichen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Schuld ist die Erneuerung der Rolltreppe an der Stadtbahnhalte-stelle an dem belebten Platz in der Stadtmitte. Dadurch funktioniert die abwärts fahrende Rolltreppe derzeit nicht und auch ein Teil der Treppe ist dadurch gesperrt.

Erst für den 11. November ist ein Ende der Arbeiten vorgesehen. Gearbeitet wird vor allem der abwärtsführenden Rolltreppe. Diese geht dann Mitte November wieder in Betrieb. Bis dahin müssen sich die Benutzer der Stadtbahn noch gedulden.

In der Woche ab dem 4. November werden beide Fahrtreppen nicht zur Verfügung stehen. Das Tiefbauamt verspricht aber: Nur eine Woche lang!

Anfang Dezember soll dann alles wieder funktionieren un der Betrieb des Nahverkehrs kann dann wieder seinen gewohnten Gang gehen. Zumindest am Arnulf-Klett-Platz!