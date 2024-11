Erholsamer Schlaf immer mehr im Fokus – das lernen Erwachsene von den Kindern

Pexels / ivan oboleninov

Die Rolle des Schlafes ist unterschätzt. Das Arbeitsleben, der Freizeitstress, das abendliche TV-Programm – vieles ist bewusst geplant, nur der Schlaf kommt in diesen Plänen zu kurz.



Erst in den vergangenen Jahren zeigte sich eine Veränderung in der Gesellschaft. Neue Studien zeigen, dass den meisten die wichtige Rolle des Schlafes für den Alltag immer mehr bewusst wird. Gerade Eltern, die sich fürsorglich um den erholsamen Schlaf ihrer Kinder kümmern, sind sich der eigenen Nichtbeachtung eines gesunden Schlafrhythmus bewusst. Den Schlaf von der Position eines Kindes betrachten – tatsächlich ergibt sich aus dieser gedanklichen Rückkehr in das Kindesalter die Möglichkeit, auch noch im Erwachsenenalter etwas für seine Gesundheit und für mehr Energie im Alltag zu lernen.

Zurück zu einer festen Routine

Bei der Kindeserziehung zeigt sich, dass der Nachwuchs am besten mit festen Routinen gedeiht. Ein festes Schlafritual, das täglich wiederholt wird, zeigt dem Körper, dass es an der Zeit ist, vom Stress des Tages abzuschalten.

Kindern lesen die Eltern zum Einleiten der Entspannungsphase eine Gute-Nacht-Geschichte vor oder es wird leise Musik gespielt. Erwachsene haben nur selten solche wichtigen Rituale. Ersetzt wurden diese durch das nächtliche Scrollen im Bett oder durch die neuesten Serien – Dinge, die anstatt der gesuchten Entspannung eher das Gegenteil bewirken.

Kleine Helfer bringen die Routine zurück

Während das Smartphone und der Fernseher keine wirklich große Hilfe für die Wiederherstellung einer Schlafroutine sind, gibt es andere Hilfsmittel, die tatsächlich beim Schlafen helfen. Hier lohnt sich erneut der Blick auf die Kinder. Da sich die Kleinen oftmals im Dunkeln fürchten, kommt eine sanfte Lichtquelle, ein Nachtlicht, zum Einsatz. Dieses vermittelt ein Gefühl der Sicherheit und das schwache, warme Licht unterstützt bei der Melatoninproduktion, die beim Einschlafen unterstützt. Erwachsene haben kaum Angst in der Dunkelheit, trotzdem erweist sich das Nachtlicht in seinen vielen unterschiedlichen Ausführungen als ein praktisches Hilfsmittel, das dabei hilft, das Ende eines Tages einzuläuten.

Neben klassischen Nachtlichtern gibt es heute Varianten, die einen beständigen Ton abgeben, das weiße Rauschen, das vielen beim Einschlafen hilft. Wer also Technik im Schlafzimmer braucht, der sollte eher auf derartige Geräte setzen und das Smartphone, das Tablet und den Fernseher aus den Räumen, die ausschließlich der Erholung und dem Schlaf dienen, verbannen.

Die Natur im Schlafzimmer

Das Nachtlicht Steckdose sorgt für eine Atmosphäre der Ruhe im Schlafzimmer. Um diesen Effekt noch zu verstärken, lohnt sich erneut der Rückblick auf die Zeit als Kind. Damals waren es die Tage an der frischen Luft, das Herumtollen im Freien, die dafür sorgten, dass man am Abend todmüde war. Heute greift der Trend zu Zimmerpflanzen diese Erfahrung wieder auf. Pflanzen im Schlafzimmer verbessern die Luftqualität, sie bauen den Stress ab und schaffen eine Atmosphäre der Geborgenheit. Wer dazu noch darauf achtet, dass die Temperatur und die Luftqualität im Schlafzimmer stimmen, schafft die besten Voraussetzungen, um Geist und Körper zu entspannen und für den Schlaf vorzubereiten.

Unerlässlich für das Wohlbefinden

Der Schlaf bildet die Basis für das Wohlbefinden und die Energie im Alltag. Wer sich auf seine Zeit als Kind zurückbesinnt, sich selbst zu einer festen Abendroutine verhilft und fortan den Wert des Schlafes nicht mehr unterschätzt, der geht fortan mit mehr Energie und frischem Mut in den Alltag.