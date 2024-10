Kolumne: Outlet-City = große Glück?

Tim Mossholder / Pexels

Der Reporter war in Metzingen unterwegs in den Kaufhäusern der bekannten Markenfirmen, die reduzierte Warte führen.

Von Alexander Kappen

Metzingen. Es ist mittlerweile eine richtige Kleinstadt geworden, deshalb auch der Name „Outlet-City“. In Metzingen gibt es klaro auch fünf (!) Parkhäuser, die alle zur Outletcity gehören. Man sieht viele Menschen vor allem jüngeren Alters, die suchend mit offenem Mund durch die einzelnen voll verglasten Kaufhäuser laufen, rein, raus, weiter, rein, raus! Mit vollen Tüten mit Klamotten von Hugo Boss, Joop. Prada, Karl Lagerfeld, Montclere und viele andere Markenriesen, kommen die Menschen wieder raus und dennoch geht das Suchen nach dem großen Glück weiter.

Also ab in den Laden und wieder hunderte Euros ausgegeben, dennoch wundert sich der Reporter dass es nur 20 Prozent Ermäßigung gibt und nicht 70 Prozent wie man es von vielen Gerüchten her kennt. Ob das ganze Outlet nicht ein großer Schwindel ist und es hier nicht leicht beschädigte Klamotten zu super günstigen Preisen gibt, sondern dass es hier eher um Menschenfängerei geht.

Zum einen sollen die großen Marken schöner, jünger, wertvoller machen und zum zweiten sollen die Rabatte suggerieren dass es hier sensationelle Schnäppchen gibt.

Selbst den Kaffee zur Stärkung zwischendurch gibt es beim Markenriesen „Starbucks“. Wunderschöne neue (Marken-)Welt ! 😉

Da freut sich der Reporter doch auf seinen schönen Kaffee zuhause, der aus dem Fairtrade-Handel kommt und tausendmal leckerer schmeckt als der Kaffee vom grünen Riesen mit den handgeschriebenen Vornamen auf den Plastikbechern…