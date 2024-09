Esslingen: Neue Ansätze für mehr Busfahrer

Danny Koenig / Pixelio

Die Busfirma Fischle sucht dringend frisches Personal. Eine Aktion von Jobcenter und Arbeitsagentur soll hier Lösungen bringen.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Die Busfirma Fischle hat derzeit 15 offene Stellen in der Region Stuttgart wo 140 Menschen für Fischle arbeiten. Am Donnerstag kamen zu der Werbeaktion für den Busfahrerberuf mehr als 60 Frauen und Männer in die Pliensauvorstadt um sich über die Branche und deren Zukunft zu informieren.

Denn die Firma und die ganze Busbranche sucht in der Region dringend neues Personal. Immer wieder kommt es bei Krankheitswelle zu Busausfällen im öffentlichen Raum, denn es gibt sowieso schon ein Fachpersonalmangel. Viel Stress, nörgelnde Kunden und strenge Fahrpläne schrecken viele ab.

Bleibt zu hoffen dass viele neue Busfahrer-Nachwüchsler gefunden werden, damit der Reporter auch mal auf seinen Mercedes verzichten kann…

Übrigens: Am 21. September lädt die Busbranche zum Tag der Offen Tür ein. Bei Fischle in Sirnau: Wolf-Hirth_Straße 41 kann man von 10 bis 14 Uhr auf dem Privatgelände einen Bus selbst lenken! Viel Spaß wünscht SJ!