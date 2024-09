Breuninger wird verkauft: Alles muss raus

Silesia

Das gesamte 140 Jahre alte Breuninger-Imperium wird verkauft. Dazu gehört nicht nur das Gebäude am Marktplatz (im Bild vorne links). Die dazugehörigen Immobilien sind auf das ganze Land verteilt. Deshalb wird nun die gesamte Ware zu Schnäppchenpreisen verkauft – vieles davon online.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Hier trank der Reporter in seinen Pausen immer seine heiße Schokolade – im Erdgeschoss des Breuninger-Kaufhauses am Marktplatz. Nun wird das Kaufhaus-Imperium verkauft. Die möglichen Käufer stehen Schlange – 31 an der Zahl im In- und Ausland – schließlich hat der Breuninger einen exzellenten Ruf. Dass die Qualität im Kaufhaus etwas nach unten geht hat der Reporter bereits bei Jeanskäufen gemerkt als er weit und breit) in der gesamten Etage) – kaum einen deutschsprechenden oder kompetenten Verkäufer fand…

Das war vor einigen Jahren noch ganz anders. Auch in der Süßwaren-/ Pralinen-Abteilung im EG hatte der Qualitätsverlust eingezogen. Verkäufer(innen) die nicht auf Zack waren, für das Abwiegen von 200 Gramm Himbeer-Pralinen gefühlte fünf Minuten brauchten…

Aber das alles verkauft ist nun doch auch für den Reporter eine Überraschung. Bleibt zu hoffen, dass der neue Eigentümer am Konzept nicht viel ändern wird. Scheinbar ist beim Verkauf das Warensortiment nicht inbegriffen. Und so hofft der Reporter nun auf das eine oder andere Schnäppchen beim Breuninger-Ausverkauf (auch online)…

Auch Amazon will sich bei Breuninger einkaufen, wohl online den Breuninger-Shop unter den Nagel reißen. Aber das sind nur Gerüchte…

Info: Breuninger betreibt in Deutschland zwölf Warenhäuser sowie eins in Luxemburg. Außerdem verfügt die Gruppe über vermietete Handelsflächen sowie Wohnungen – zum Beispiel das Stammhaus im Zentrum von Stuttgart und daran angrenzend das Dorotheenviertel. Dieses hat Breuninger gebaut und Geschäfte an viele Luxusmarken vermietet. Auch in München soll Breuninger Immobilien und Grundstücke in bester Innenstadtlage besitzen.