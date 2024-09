Neuer Döner in Stuttgart: 1 Euro zur Eröffnung

Symbolbild / Pixabay

Er kommt aus Berlin – Moment bitte keine Vorurteile, denn in Sachen Döner wissen die Berliner genau wo es lang geht. Tausende Dönerläden sind dort gefühlt angesiedelt. Und der Alaturka, Stuttgarts bester Döner, ist zwar gut aber es ist genug Luft nach oben, findet der Reporter, der dort öfters gegessen hat in letzter Zeit…

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Sind wir mal gespannt auf die Berliner „Entwicklungshilfe“ in Sachen leckerem Döner. Der gebürtige Stuttgarter Süleyman eröffnet den Dönerladen und verwendet dabei ein Rezept seines Berliner Lieblingsdöners. Laut Sülo wird der Berliner Döner unter anderem mit frischem Kalbfleisch belegt – nicht wie in anderen Läden mit Rind- oder Hühnerfleisch. Dazu komme eingelegtes Rotkraut, viel buntes Gemüse und eine große Auswahl an selbst gemachten Dönersoßen – fertig sei der „einzigartige Berliner Döner“.

Zusammen mit seinem Bruder Emrah hat er deshalb die deutschlandweite Kette „BAM BAM Keb‘up“ gegründet, die den Berliner Döner auch außerhalb der Metropole bekannt machen soll. Bald eröffnen die beiden ihre erste Filiale in Stuttgart.

In der Marienstraße findet die Eröffnung am Freitag, den 6.September statt. Ein DJ spielt heiße Clubmusik und der Döner kostet nur ein Euro.