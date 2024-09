Rückgang der Start-up-Gründungen im Ländle

Pexels / Andrea Piacquadio

Stuttgart / Baden-Württemberg. Im ersten Halbjahr 2024 wurden in Baden-Württemberg etwa 40.000 neue Start-Ups und Unternehmen gegründet. Dies stellt einen Rückgang von 2,3 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres dar, wie das Statistische Landesamt berichtet.

Vor allem die Zahl der Betriebe, die durch ihre Rechtsform und die Anzahl der Mitarbeiter eine wirtschaftliche Relevanz aufweisen (keine Nebenerwerbsbetriebe), lag mit etwa 6.700 Anmeldungen um 2,7 % niedriger als im ersten Halbjahr 2023.

Die stärksten Rückgänge waren bei den Kleinbetrieben zu verzeichnen, deren Neugründungen um 18,4 % auf knapp 8.000 sanken.

Im Gegensatz dazu verzeichneten die Nebenerwerbs-Start-Ups einen Anstieg. Hier stieg die Zahl der Anmeldungen auf rund 25.200, was einem Zuwachs von 4,2 % entspricht. Zudem reduzierte sich die Anzahl der Übernahmen, die in der Regel aus Erbschaft, Kauf oder Pacht resultierten, auf etwa 3.600, was einem Rückgang von 4,3 % entspricht.

Die gesamte Zahl der gemeldeten Gewerbetreibenden nahm ebenfalls ab, und zwar um 2,4 % auf etwa 44.200. Entscheidenden Einfluss darauf hatte das gesunkene Gründungsverhalten bei Männern, das um 3,6 % auf etwa 29.300 fiel. Im Gegensatz dazu blieb die Anzahl der Gründerinnen mit rund 14.800 im Vergleich zum Vorjahr nahezu stabil.

Gewerbeabmeldungen im ersten Halbjahr 2024

Die Zahl der vollständigen Geschäftsaufgaben lag im ersten Halbjahr 2024 bei rund 29.200 und damit um 1,8 % unter dem Wert des Vorjahres. Bei den Betrieben, die voraussichtlich eine größere wirtschaftliche Bedeutung haben, sank die Anzahl der gemeldeten Schließungen um 10,4 % auf circa 4.700.

Im Gegensatz dazu zeigte sich bei den übrigen Stilllegungen ein anderer Trend. Die Zahl der aufgegebenen Kleinbetriebe fiel deutlich um 10,8 % auf etwa 9.400. Dem gegenüber stand jedoch ein Anstieg der Schließungen bei Nebenerwerbsbetrieben, mit einem Plus von 8,2 % auf rund 15.200.