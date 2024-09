Universität Hohenheim: Konferenz „Progress in Biogas VI“ – Nachhaltige Energielösungen im Fokus

Todd Trapani / Pexels

Stuttgart. Vom 2. bis 4. September 2024 findet an der Universität Hohenheim in Stuttgart die internationale Konferenz „Progress in Biogas VI“ statt. Experten aus Wissenschaft und Praxis kommen zusammen, um neue Forschungsergebnisse und Best Practice-Beispiele im Bereich Biogas auszutauschen.

Von Dirk Meyer (kai)

Biomethan spielt eine entscheidende Rolle für die erneuerbare Energieversorgung und trägt zur Stabilität des Stromnetzes bei, insbesondere bei schwankender Stromerzeugung aus Wind- und Solaranlagen. Dennoch stehen Landwirte vor Herausforderungen, da die Förderungen im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes wegfallen und finanzielle Unsicherheiten entstehen.

Die Konferenz thematisiert unter anderem die Aufbereitung von Substraten, Technologien zur Biomethanproduktion sowie innovative Anwendungsmöglichkeiten für Biogasanlagen. Biogasanlagen können nicht nur Strom erzeugen, sondern auch zur Produktion von Düngemitteln und anderen Rohstoffen beitragen.

Veranstaltet wird die Konferenz vom Internationalen Biogas und Bioenergie Kompetenzzentrum (IBBK) in Zusammenarbeit mit der Universität Hohenheim, unterstützt von den Ministerien für Ernährung und Umwelt. Ziel ist die Förderung nachhaltiger Lösungen zur Erreichung der Netto-Treibhausgasneutralität bis 2040 in Baden-Württemberg.