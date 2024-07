Bohnenviertelfest: Grillen in der sündigen Meile Stuttgarts

Pixabay / CC0 / utroja0

Von Freitag bis Sonntag traf man sich wieder im Bohnenviertel. Wo normalerweise Huren und Junkies herumstreifen, trafen sich Stuttgarts Bürger, um gemeinsam eine Hocketse zu feiern. Es gab Gegrilltes und Bistrosnacks.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Der Stuttgarter feiert gerne und trifft sich in der schönen Innenstadt um zu festeln. Das Bohnenviertelfest hat Tradition und ist immer gut besucht. So auch am vergangenen Wochenende. Von Freitag bis Sonntag gab es überall Gegrilltes, Liegestühle, Bistroangebote und vieles mehr.

Die engen Gassen im Bohnenviertel füllten sich mit Familien und jungen und Junggebliebenen. Von den aktuellen Sicherheitsdebatten ließ sich neimand beirren. Auch der Stuttgart Journal Reporter findet. Stuttgart ist wunderschön und immer noch sicher.

Auch in der Innenstadt. Die Bars sorgten für musikalische Unterhaltung vom Feinsten. Lateinamerikanisch klang es vor der „Tropical Bar“ in der Brennerstraße, vor „Paddy’s Irish Pub“ spielte der Sänger auf der Gitarre. Andere legten House oder Funk auf – mit Live-DJ oder pragmatisch: Laptop, Playlist und Lautsprecher an, Barfenster auf – und fertig war die Volksparty. Der Sommer ist da und mit ihm die Gute Laune.

Auch in der heutigen Zeit kann man in Stuttgart viel Spaß haben – lassen wir uns den nicht verderben – findet Stuttgart Journal!