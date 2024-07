Auch 2024 ein aktuelles Thema: Besseres Sehen kann die Lebensqualität unterstützen

StockSnap / Pxabay

Egal, ob im Alter oder – zum Beispiel aufgrund ausgeprägter Arbeiten am Bildschirm – schon vergleichsweise früh: Viele Menschen bemerken auch im Jahr 2024, dass ihre Sehkraft nachlässt. Was sich im Anfangsstadium vielleicht lediglich ein wenig unangenehm anfühlt, kann später zu einer echten Herausforderung und zu einem Sicherheitsrisiko werden.

Die gute Nachricht ist, dass es mittlerweile einige Möglichkeiten gibt, seine Sehkraft wieder zu verbessern – in der Regel ohne größeren Aufwand. Wichtig ist es natürlich, sich für eine Option zu entscheiden, die optimal zum eigenen Alltag und den Erwartungen an einen hohen Nutzerkomfort passt.

Die folgenden drei Optionen erfreuen sich in diesem Zusammenhang einer besonderen Beliebtheit und bieten jeweils unterschiedliche Vorteile beziehungsweise Herausforderungen. Im Zweifel hilft natürlich auch der behandelnde Augenarzt weiter, wenn es darum geht, die Variante zu finden, die am besten zum eigenen Bedarf passt.

Option Nr. 1: Das Lasern

Eine ideale Lösung für alle, die keine Lust auf Brille und Kontaktlinse haben! Die Technik rund um das Augenlasern wurde im Laufe der Zeit immer weiter optimiert und ist heutzutage sicherlich moderner denn je.

Wichtig ist es natürlich, sich in jedem Fall für einen Anbieter zu entscheiden, der hohe Ansprüche erfüllt. Experten für Augenlaserbehandlungen bieten in diesem Zusammenhang einige Vorteile. Die Behandler verfügen über viel Erfahrung und beraten jeden Kunden individuell.

Besonders überzeugend sind für die meisten Menschen die folgenden Details:

keine weitere Sehhilfe mehr nötig

ideal für sportliche Menschen

keine Suche nach Brillen und Co.

keine Zusatzkosten für Kontaktlinsen, Pflegemittel und andere Verbrauchsmaterialien.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass es nicht in jedem Fall möglich ist, Laserbehandlungen durchzuführen. Dementsprechend ist es wichtig, zunächst mit dem behandelnden Arzt Rücksprache zu halten. Dieser kann aufzeigen, ob diese Option generell infrage kommt.

Option Nr. 2: Kontaktlinsen

Kontaktlinsen galten über einen langen Zeitraum hinweg als die ideale Lösung, wenn es darum ging, das Maximum aus seiner Sehkraft herauszuholen. Dennoch vertragen nicht alle Menschen diese Art von Sehhilfe. Manche Träger bemerken, zum Beispiel beim Arbeiten im papierlosen Büro, vergleichsweise schnell, dass sich ihre Augen trocken anfühlen.

Zudem gilt es, zu berücksichtigen, dass mit der Nutzung von Kontaktlinsen Folgekosten verbunden sind. Denn egal, ob Monats- oder Tageslinsen: Eines Tages ist es an der Zeit, nachzukaufen. Dasselbe gilt für die nötigen Pflegeprodukte.

Besonders vorteilhaft ist es hingegen, dass Kontaktlinsen heutzutage in verschiedenen Varianten, unter anderem auch in unterschiedlichen Farben, angeboten werden. Wer sich dementsprechend auf der Suche nach einem neuen Look befindet, könnte hier die passende Lösung gefunden haben.

Option Nr. 3: Die Brille

Brillen sind für viele Menschen mittlerweile zu mehr als einem funktionalen Accessoire geworden. Auch die modischen Gesichtspunkte sollten auf keinen Fall unterschätzt werden. So gibt es mittlerweile etliche Hersteller und sogar Modemarken, die es sich nicht nehmen lassen, immer wieder ihre eigenen, innovativen Modelle auf den Markt zu bringen.

Vor allem sportliche Menschen wissen jedoch, dass es schwer werden kann, diese Sehhilfen mit ihren Hobbys zu kombinieren. Ein typisches Beispiel: Wer seine Work-outs unter anderem bei Hitze ausführt, dürfte bereits die Erfahrung gemacht haben, dass es in der Regel nicht allzu lange dauert, bis die Brillengläser beschlagen.

Abgesehen davon kann es sich als schwierig erweisen, die Sehhilfe beim Joggen oder beim Klettern immer an der richtigen Stelle zu halten. Oder anders: Spätestens dann, wenn der eigene Lebensstil aktiver wird, stellen sich viele Menschen die Frage, ob es nicht eventuell eine Alternative zur Brille gibt.

Fazit

Die Möglichkeiten, die sich mit Hinblick auf moderne Sehhilfen bieten, sind im Laufe der Zeit immer umfangreicher geworden. Diejenigen, die eine Verschlechterung ihrer Sehkraft bemerken, sind dementsprechend nicht mehr ausschließlich auf den „Klassiker Brille“ angewiesen.

Doch egal, ob Augenlasern oder Kontaktlinsen: Nicht jede Option lässt sich mit jeder Dioptrienzahl und jeder Art von Hornhautverkrümmung kombinieren. Wer mit Hinblick auf Nutzerkomfort und klares Sehen keine Kompromisse eingehen möchte, informiert sich am besten eingehend bei seinem Augenarzt.