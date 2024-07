Start-up-Gipfel in Stuttgart: Eine Zukunft voller Hoffnung und Innovation

Bradley Hook / Pexels

Stuttgart. Am Start-up BW Summit 2024 konnten sich die Besucher von der Vielfalt an innovativen Geschäftsideen überzeugen, die in Baden-Württemberg entwickelt und umgesetzt werden. Drei Pitch-Wettbewerbe boten eine Plattform für neue Ideen und Visionen, die soziale Belange und Nachhaltigkeit in ihren Produkten und Dienstleistungen verankern.

Von Dirk Meyer (kai)

Das Landesfinale von „Start-up BW Young Talents 2024“ ging an das Schülerteam „Waldi – der Forstroboter“ des Parler Gymnasiums aus Schwäbisch Gmünd. Das Team präsentierte eine vollautomatisierte, mobile Forstroboter-Lösung, die die Arbeit im Wald erleichtert. Im Finale trafen zehn Teams aufeinander und zeigten ihre Geschäftsideen vor Publikum.

Das Siegerteam „AirCleanLight“ von der Handelslehranstalt Bühl gewann den zweiten Platz mit Straßenlaternen mit integrierten Luftfilteranlagen. Platz drei belegte das Team „Black Forest Mobile Gym“ von der Robert-Gerwig-Schule aus St. Georgen mit ihrer Idee eines mobilen Fitnessstudios auf Rädern für bessere Sportzugänglichkeit in ländlichen Regionen.

Die Gewinnerteams konnten sich über Preisgelder in Höhe von 500 Euro, 300 Euro und 200 Euro freuen, die von der L-Bank gesponsert wurden.

Der Cluster-Pitch-Wettbewerb bot Start-ups aus verschiedenen Branchen wie Creative Industries, Fashion und Food Tech, Energy, Environment und GreenTech, Life Sciences, Medical Devices und BioTech, Manufacturing, Mobility und Hardware, Social Innovation und GovTech sowie Software, AI und IT Security die Gelegenheit, ihre Geschäftsidee dem Publikum zu präsentieren. 31 Start-ups nahmen am Wettbewerb teil und konnten bis zu 2.000 Euro Preisgelder gewinnen.

Das Team „Virtually There“ konnte den ersten Preis mit seiner Virtual Reality-App für Therapie erzielen, die therapeutische Behandlungen mit Virtual Reality unterstützt. Über Platz zwei durfte sich das Team „Aeerstatica“ mit ihrer Energieerzeugungsmethode mit Luftschiff freuen. Platz drei belegte das Team „Cellios“ mit ihrer flexiblen Automatisierungslösung für die Produktion.

Sonderpreise wurden auch an die Teams „Faibrics“, „HospiChef UG“, „Ionysis“ und „MELT“ vergeben. Die Teams nahmen an einem internationalen Pitch teil, an dem auch Partner aus den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, der Vier Motoren für Europa, Ukraine, Schweiz, Algerien, Indien und Brasilien teilnahmen.