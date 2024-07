Mehr Frauen promovieren an baden-württembergischen Hochschulen

datarec / freeimages.com

Stuttgart. Im Jahr 2023 waren etwa 32.800 Menschen in Baden-Württemberg an einer Promotion tätig, was einen Zuwachs von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Der Frauenanteil unter den Promovierenden stieg um 3 Prozent, während der Anteil der Männer um 1 Prozent zugenommen hat. Insbesondere in den Fächern Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften und MINT-Fächern (Mathematik, Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften) ist der Frauenanteil höher.

MINT-Fächer und Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften dominieren

Fast 40 Prozent der Promovierenden streben eine Promotion in MINT-Fächern oder Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften an. Im Bereich Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften liegt der Frauenanteil bei 58 Prozent. In den Ingenieurwissenschaften ist er dagegen mit 22 Prozent relativ niedrig.

Promotionen an staatlichen Universitäten

Fast 98 Prozent aller Promovierenden sind an einer der neun staatlichen Universitäten des Landes registriert. Die übrigen registrierten sich an Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen oder an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften.

Dauer von Promotionen

Die Dauer von Promotionen variiert je nach Fachrichtung und beträgt im Mittel etwa 4,3 Jahre. Die schnellsten 25 Prozent schlossen ihre Promotion nach maximal drei Jahren ab, während 25 Prozent bis zu fünf Jahren benötigten. In den Geisteswissenschaften dauern Promotionen im Durchschnitt am längsten, während in den MINT-Fächern die Dauer am kürzesten ist.

Altersverteilung

Die Promovierenden haben im Durchschnitt ein Alter von etwa 31 Jahren.