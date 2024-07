Baden-Württemberg: Durchschnittliches Alter der Bevölkerung beträgt 43,8 Jahre

StockSnap / Pixabay / CC0

Stuttgart. Das Alter der baden-württembergischen Bevölkerung lag im Jahr 2023 bei 43,8 Jahren. Im Vergleich zu 1970 ist dies ein Anstieg von etwa 9 Jahren. Die Frauen sind mit einem Alter von 45,1 Jahren durchschnittlich 2,5 Jahre älter als die Männer.

Von Dirk Meyer

Innerhalb des Landes zeigen sich erhebliche regionale Unterschiede. So hat Heidelberg mit einem Alter von 40,8 Jahren die jüngste Bevölkerung, während Baden-Baden mit 47,0 Jahren die älteste ist.

Wenn man die 1.101 Gemeinden des Landes betrachtet, werden diese Unterschiede noch offensichtlicher. So leben die jüngsten Menschen in Riedhausen im Landkreis Ravensburg (38,5 Jahre), gefolgt von Bubsheim im Landkreis Tuttlingen (38,8 Jahre) und Setzingen im Alb-Donau-Kreis (39,3 Jahre). In fünf weiteren Gemeinden liegt das Alter unter 40 Jahren, darunter auch die Universitätsstadt Tübingen, in der die Einwohner mit durchschnittlich 39,8 Jahren alt sind.

Dagegen übertrifft die hohe Altersdurchschnittsgeschwindigkeit in Baden-Baden in mindestens 51 Gemeinden. Der höchste Wert wird in Ibach, der kleinsten Gemeinde im Landkreis Waldshut, mit 53,2 Jahren erreicht, gefolgt von Büsingen am Hochrhein (Landkreis Konstanz) mit 51,5 Jahren und Moosburg (Landkreis Biberach) mit 50,3 Jahren.

Die Gründe für die sehr unterschiedlichen Altersstruktur der Bevölkerung sind vielfältig. Neben speziellen Einflüssen wie einem hohen Studentenanteil oder der Prägung einer Gemeinde durch einen Kurbetrieb wird die Altersstruktur auch von der Geburtenrate und dem Anteil ausländischer Einwohner bestimmt. Letztlich ist es entscheidend, ob junge oder ältere Menschen per Saldo zu- oder weggezogen sind. Dieser Trend hat sich seit dem Jahrtausendwende verstärkt und hat dazu geführt, dass die Groß- und Universitätsstädte des Landes langsamer alter werden als die meisten kleineren Gemeinden. In den letzten Jahren hat dieser Trend jedoch abgeflaut.

Die ausländischen Frauen und Männer in Baden-Württemberg hatten im Jahr 2023 ein Alter von 38,5 Jahren und sind damit um etwa 6,5 Jahre jünger als die deutsche Bevölkerung mit einem Alter von 45 Jahren.