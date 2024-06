EM 2024 Stuttgart: Freigetränke bei Undav-Tor im Kebab-Laden am Feuersee

Robert Bye / Unsplash

Der Lieblingsdöner des DFB-Nationalspielers hat eine coole Aktion für die Europameisterschaft ausgerufen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-West. Am Freitag um 21 Uhr geht die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland los. Vom VfB Stuttgart sind vier Spieler mit im Team, das den Titel holen will. Auch Stürmer Deniz Undav. Der Kurde hat ein Lieblingsdöner: Der Kebabladen am Feuersee. Hier holt er sich regelmäßig einen Döner, Dürüm oder ein Dönergericht bei den Inhabern Serdar Oguz und Ali Abdi.

Die haben sich nun eine coole Aktion einfallen lassen. Bei jedem Tor des Stürmers gibt es für die Kunden jeweils ein Freigetränk. Übrigens: Am Feuersee ist Public Viewing aufgebaut. Auf zwei Fernsehern kann man alle Spiele verfolgen.

Das Team vom Kebaphaus am Feuersee drückt nämlich der ganzen deutschen Mannschaft die Daumen und trägt an deren Spieltagen auch weiß-schwarze Deutschland-Trikots.