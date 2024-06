Olivenöl: Neue Harvard-Studie bestätigt Wirkung bei Demenz

stevepb / pixabay

Ernährungsmediziner empfehlen Olivenöl. Denn das Nahrungsmittel enthält sekundäre Pflanzenstoffe, die sättigen. Zudem konnte Olivenöl in einer siebenjährigen Studie mit Diabetes-Patienten, in deren Rahmen die Teilnehmer 1 Liter Olivenöl pro Woche konsumierten, dazu beitragen, dass diese an Körpergewicht verloren.

Eine neue US-amerikanische Studie legt nun nahe, dass Olivenöl auch vor Demenz und insbesondere vor Alzheimer schützen kann. Als Teil der mediterranen Ernährung wird das Nahrungsmittel dabei vermehrt im Mittelmeerraum und weniger in Deutschland konsumiert, wo die meisten Verbraucher auf Sonnenblumenöl und Rapsöl setzen. Doch was kann Olivenöl?

Mit Olivenöl gegen Demenz: neue Studie mit beeindruckenden Ergebnissen

Dass Olivenöl nicht nur hautpflegende Eigenschaften bereithält, sondern auch das Herz schützt und bei Diabetes mellitus zu empfehlen ist, ist bekannt. Eine neue Studie der Universität Harvard, die in der US-amerikanischen Fachzeitschrift Jama Network Open veröffentlicht wurde, beweist nun jedoch: Olivenöl hält noch weitere gesundheitliche Vorteile bereit.

Das Forscherteam beleuchtete den Zusammenhang zwischen demenzbedingten Todesfällen und der Ernährung. Die Grundlage bildeten Ernährungsfragebögen und die Sterbeurkunden der Verschiedenen. Mehr als 90.000 US-Bürger untersuchte das Team in einem Zeitraum von über drei Jahrzehnten. Über 4.749 der Menschen waren an einer Demenz verstorben.

Die Entdeckung: Zwar war bekannt, dass Menschen, die Olivenöl konsumieren, insgesamt häufig eine gesunde Ernährungsweise befolgen. Ein Zusammenhang zwischen der Sterblichkeit an Demenz und Olivenöl konnte jedoch bis zu diesem Zeitpunkt nicht nachgewiesen werden.

Die Besonderheit: Bestes Olivenöl aus Spanien enthält antioxidative Verbindungen. Diese Verbindungen sollen die Blut-Hirn-Schranke passieren können. So können diese die Gehirngesundheit womöglich direkt beeinflussen.

Die Studie kam zu dem Ergebnis: Probanden, die pro Tag einen Löffel Olivenöl konsumierten, wiesen ein um 28 Prozent geringeres Demenzrisiko auf als Menschen, die nie zu Olivenöl greifen.

Weltweit leiden circa 55 Millionen Menschen an Demenz. In 60 bis 70 Prozent der Fälle handelt es sich um Alzheimer-Patienten. Die Erkenntnisse der Studie der Harvard Universität könnten dazu beitragen, dass sich das weltweite Demenz-Risiko verringert – und das unabhängig von der individuellen Ernährungsweise.

Untersucht wurde neben dem Olivenölverzehr auch der Konsum von Mayonnaise und Butter. Letztgenannte gingen mit keinem vergleichbaren positiven Effekt auf die Gesundheit einher wie Olivenöl. Verbraucher sollten deswegen vorwiegend zu dem natürlichen Öl greifen und Fette wie Mayonnaise und Margarine meiden.

Weitere Effekte: Wie gesund ist Olivenöl?

Olivenöl gilt als Superfood und ist Bestandteil einer gesunden Ernährung. Denn das Öl kann den Cholesterinspiegel senken, hält positive Anti-Aging-Effekte bereit und kann bei Herz-Kreislauferkrankungen unterstützend verabreicht werden. Weiterhin soll das pflanzliche Öl aus Oliven vor Krebs schützen können.

Olivenöl für die Herzgesundheit

Seit den 50er Jahren ist bekannt: Der regelmäßige Verzehr von hochwertigem Olivenöl kann sich positiv auf die Gesundheit auswirken. In einer Sieben-Länder-Studie konnte außerdem bewiesen werden: Auch bei Herz-Kreislauferkrankungen kann der Konsum von Olivenöl positive Effekte verzeichnen.

In den Mittelmeerländern, in denen täglich Olivenöl gegessen wird, treten Arteriosklerose (eine Gefäßverkalkung), Schlaganfälle und Herzinfarkte deutlich seltener auf als in anderen Regionen Nordeuropas. Neben Gemüse, Fisch, Kräutern, Gewürzen und Obst wird hier gutes Fett in Form von Olivenöl konsumiert.

Der Clou: Olivenöl besteht zu 70 Prozent aus einfachen ungesättigten Fettsäuren wie Linolsäure und Eicosapentaensäure. Im Gegensatz zum Sonnenblumenöl bestehen nur 10 Prozent des Produktes aus ungesättigten Fettsäuren, die bei hohem Verzehr als schädlich gelten. Olivenöl weist demnach eine günstige Zusammensetzung der Fettsäuren auf.

Diese Zusammensetzung kann dazu beitragen, das schädliche LDL-Cholesterin zu senken. Ein Ausgleich des HDL-Cholesterins (des “guten” Cholesterins) und des LDL-Cholesterins (des “schlechten” Cholesterins) kann wiederum das Risiko einer Arterienverkalkung minimieren.

Durch die entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften sowie die gerinnungshemmende Wirkung kann Olivenöl dazu beitragen, die Gefäßgesundheit zu erhalten. Die Gefäße können ihre Elastizität bewahren.

Das Fazit – Olivenöl gilt als gesund

Eine neue Studie deutet darauf hin, dass der regelmäßige Verzehr von Olivenöl dazu beitragen kann, ein geringeres Risiko für Demenz aufzuweisen. Forscher der Harvard Universität untersuchten die Ernährungsweisen von Verstorbenen. Das Ergebnis: Wer täglich Olivenöl aß, erkrankte und verstarb seltener an Demenz.

Das flüssige Gold, das insbesondere im Mittelmeerraum eine feste Komponente der Ernährung darstellt, kann somit womöglich nicht nur die Herzgesundheit positiv beeinflussen und Entzündungen hemmen, sondern auch Erkrankungen wie Alzheimer verhindern. Durch den Konsum des pflanzlichen Öls könnte obendrein unter Umständen die Lebenserwartung erhöht werden.

Quelle: nutrition2023.eventscribe.net/index.asp?presTarget=2435725