Fünf Dinge, um Ihr Auto beim Parken zu schützen

Pixabay / CC0 / Arcaion

Das Auto ist für viele von uns mehr als nur ein Gebrauchsobjekt. Es bringt uns nicht nur von A nach B, sondern spendet uns Komfort. Autoliebhaber genießen es, hinter dem Steuer zu sitzen und nicht wenige geben ihrem Freund mit vier Rädern sogar einen Namen. Leider kann man das Gefährt aber nicht mit ins Wohnzimmer nehmen und häufig ist auch keine Garage vorhanden.

Wie also können Sie Ihr Auto gut schützen, wenn Sie es abstellen? In diesem Artikel geben wir 5 Tipps für mehr Sicherheit beim Parken, sodass Sie Ihr treues Gefährt mit gutem Gewissen stehen lassen können.

1. Keine Wertsachen offen liegen lassen

Dieser Tipp klingt banal, ist aber doch von hoher Wichtigkeit. Ein Handy auf dem Beifahrersitz oder die Handtasche auf der Rückbank sind für Kriminelle sehr verlockend. Tatsächlich passiert es immer wieder, dass die Fensterscheibe eingeschlagen wird, um offen liegengelassene Wertgegenstände zu stehlen – sogar am helllichten Tag.

Denken Sie also daran, dass Sie alle wertvollen Utensilien mitnehmen oder gut verstecken, auch wenn Sie nur kurz zum Brötchenholen aus dem Auto rausspringen. Ein Einbruch ist schneller erledigt als gedacht.

2. Serviceleistungen beim Parken über einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen

Wenn Sie das Auto über einen längeren Zeitraum irgendwo stehen lassen müssen, ist es natürlich nicht damit getan, keine Wertsachen offen im Innenraum liegen zu lassen. Treten Sie beispielsweise eine Flugreise an und müssen Ihr Auto für mehrere Tage oder Wochen am Flughafen stehen lassen, empfehlen wir, eine entsprechende Serviceleistung in Anspruch zu nehmen.

Alle großen Flughafen bieten solche Dienste an. Dabei hilft es, Vergleiche einzuholen. Meist ist es am teuersten, das Auto direkt vor Ort in der Tiefgarage abzustellen. Beim Parken am Flughafen Wien macht es beispielsweise Sinn, einen Parkplatz in geringer Entfernung zu buchen und sich mit dem Shuttleservice zum Flughafen befördern zu lassen.

Für wenige Euro am Tag wissen Sie, dass sich Ihr liebes Auto auf einem gut geschützten Parkplatz befindet und beaufsichtigt wird.

3. Lenkradsperre aktivieren

Ein relativ einfacher, aber durchaus effektiver Tipp ist die Lenkradsperre. Während es gerade Mal zwei Sekunden dauert, diese zu aktivieren, machen Sie es Dieben um ein Vielfaches schwerer, ihr Fahrzeug zu stehlen.

Aktivieren Sie die Lenkradsperre jedes Mal, wenn Sie parken. Sie werden sehen, dass dies schon bald zur Routine wird und Sie sich gar nicht mehr extra daran erinnern müssen.

4. Investieren Sie in eine Alarmanlage

Insbesondere wenn Sie Ihr Auto häufig auf offener Straße und möglicherweise in riskanteren Gegenden abstellen müssen, sollten Sie über eine Investition in eine Alarmanlage nachdenken. Das ohrenbetäubende Geräusch ist meistens schon genug, um Diebe davon abzuschrecken, Ihr Auto zu knacken.

Bei modernen Alarmanlagen haben Sie die Möglichkeit, diese mit Ihrem Smartphone zu verbinden. Sie müssen also gar nicht in der Nähe Ihres Fahrzeuges sein, um verdächtige Aktivitäten mitzubekommen. Sie werden darüber automatisch informiert.

5. Überwachungskamera installieren

Neben der Alarmanlage können Sie noch einen Schritt weitergehen und eine Überwachungskamera installieren. Auf diese können Sie nicht nur sehen, dass Ihr Auto möglicherweise einer Straftat zum Opfer fällt. Das Video kann außerdem als Beweismaterial dienen, um die Einbrecher zu schnappen.

Je nach Rahmenbedingungen können Sie von unterschiedlichen Überwachungskameras Gebrauch machen. Für viele unterschiedliche Parksituationen auf offener Straße ist eine Kamera für den Innenraum empfehlenswert. Haben Sie hingegen einen festen Stellplatz am Haus, können Sie auch von einer Außenkamera Gebrauch machen.

Fazit

Von einfachen Handlungen, wie das Verstecken wertvoller Gegenstände bis hin zum Investieren in Alarmanlagen und Überwachungskameras gibt es einige Punkte, die Sie ergreifen können, um den Schutz beim Parken für Ihr Auto zu erhöhen.

Behalten Sie immer im Hinterkopf, dass Ihr Auto keine leichte Beute für Diebe darstellen sollte. Je mehr Sicherheitsmaßnahmen Sie ergreifen, desto geringer ist das Risiko für einen Einbruch oder Diebstahl.

Alles in allem ist es jedoch auch von den individuellen Situationen abhängig, welche Tipps am effektivsten sind.