Baden-Württemberg: Gesundheitswirtschaft im Plus

Pixelio / Michael Buehrke

Stuttgart. Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg hat die ersten Berechnungen zur Arbeitsgruppe „Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen der Länder“ veröffentlicht.

Von Dirk Meyer (kai)

Die Gesundheitswirtschaft befasst sich mit der Produktion und dem Vertrieb von Gesundheitsleistungen und -dienstleistungen. Sie umfasst alle wirtschaftlichen Aktivitäten, die die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen schützen und fördern.

Nach den Ergebnissen belief sich die Bruttowertschöpfung (BWS) in der baden-württembergischen Gesundheitswirtschaft im Jahr 2023 auf knapp 52,5 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Anteil von 9,3% an der Gesamtwirtschaft.

Die Bruttowertschöpfung der Gesundheitswirtschaft in Baden-Württemberg nahm 2023 gegenüber dem Vorjahr um 0,6% zu, wenn man die Preise berücksichtigt. In realen Zahlen sank die BWS der Gesamtwirtschaft in Baden-Württemberg dagegen um 0,4%.

Die Gesundheitswirtschaft zählte im Jahr 2023 rund 811.400 Erwerbstätige, was einem Anteil von 12,6% an der Gesamterwerbstätigenzahl entspricht. Die Zahl der Erwerbstätigen in der Gesundheitswirtschaft stieg um 4.000 Personen, das entspricht einem Zuwachs von 0,5%. Dies ist schwächer als der Anstieg der Erwerbstätigenzahl in der baden-württembergischen Gesamtwirtschaft, die um 1,0% wuchs.

Die BWS je Erwerbstätigen in der baden-württembergischen Gesundheitswirtschaft belief sich im Jahr 2023 auf 64.690 Euro. Im Gegensatz dazu lag die BWS je Erwerbstätigen in der baden-württembergischen Gesamtwirtschaft bei 87.173 Euro. Dies ist kein Wunder, da die Gesundheitswirtschaft stark durch Dienstleistungen geprägt ist, die ein geringeres Verdienstniveau aufweisen.

Insgesamt kann man feststellen, dass die Gesundheitswirtschaft in Baden-Württemberg im Jahr 2023 eine positive Entwicklung zeigte. Die Bruttowertschöpfung wuchs um 0,6%, und die Zahl der Erwerbstätigen stieg um 0,5%. Diese Entwicklung wird voraussichtlich auch in Zukunft fortgesetzt werden, da die Nachfrage nach medizinischen Dienstleistungen weiterhin steigt.

Hintergründe zur Gesundheitswirtschaft

Die Gesundheitswirtschaft ist eine Branche, die sich mit der Produktion und dem Vertrieb von Gesundheitsleistungen und -dienstleistungen befasst. Sie umfasst:

Medizinische Versorgung (Krankenhäuser, Kliniken, Praxen)

Pharmazie (Arzneimittelherstellung)

Gesundheitsdienstleistungen (Krankenhäuser, Pflegeheime, Altenheime)

Gesundheitsförderung (Fitnessstudios, Wellness-Zentren)

Forschung und Entwicklung (neue medizinische Behandlungen und Technologien)