IHK-Umfrage: Betriebe missen innereuropäische Verbindungen am Stuttgarter Flughafen

Region Stuttgart. Die Unternehmen in der Region Stuttgart setzen sich mehr und mehr für den Klimaschutz ein. Rund 20 Prozent der Betriebe haben in den letzten drei Jahren ihre Dienstreise-Richtlinien angepasst, um umweltfreundlichere Reisen zu gestalten. Das zeigt eine neue IHK-Umfrage unter geschäftlich reisenden Unternehmen.

Von Dirk Meyer (kai)

Die Ergebnisse zeigen, dass die Unternehmen ihre Verantwortung für den Klimaschutz wahrnehmen und aktiv daran arbeiten, ihre Geschäftsreisen umweltfreundlicher zu gestalten. So werden Termine gebündelt, Videokonferenzen bevorzugt und auf andere Verkehrsmittel als das Flugzeug umgestiegen. Zudem gibt es bei einem Viertel der Unternehmen Bemühungen zur Klimakompensation.

Die klimafreundliche Ausrichtung der Unternehmen hat jedoch Auswirkungen auf den Stuttgarter Flughafen. Gegenüber der Vor-Corona-Zeit ist die Zahl der Nutzer um 4,3 Millionen gesunken. Die Mitarbeitenden der teilnehmenden Betriebe beginnen gut 71 Prozent ihrer Dienstreisen am Stuttgarter Flughafen, was gegenüber 2014 ein Rückgang von 9 Prozent und gegenüber 2007 ein Rückgang von 17 Prozent bedeutet.

Die IHK-Hauptgeschäftsführerin Susanne Herre fordert die Erweiterung der europäischen Verbindungen am Stuttgarter Flughafen. „Viele Unternehmen nutzen die Flughäfen in Frankfurt oder sogar Zürich für innereuropäische Dienstreisen, weil dort das Angebot an passenden Verbindungen größer ist. Wir brauchen auch am Stuttgarter Flughafen mehr direkte Verbindungen nach Osteuropa, insbesondere nach Polen und Rumänien.“

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen auch, dass die Unternehmen nach Osteuropa vermehrt Verbindungen gewünscht haben, insbesondere nach Polen und Rumänien. Polen ist unter den Top 10 Ländern im Exportbereich und Rumänien unter den Top 20 Ländern.

Der Mangel an interkontinentalen Flugverbindungen wirkt sich auch auf die Bewertung der interkontinentalen Flugverbindungen aus. Nur elf Prozent der Nutzer sind mit dem interkontinentalen Flugangebot ab Stuttgart zufrieden, während mehr als 72 Prozent es mit ausreichend oder schlecht bewerten.

Herre fordert, dass die Anbindung des Flughafens verbessert wird, insbesondere durch den Bau einer neuen Hauptachse in der Region. „Der Ausbau zu einer leistungsfähigen Hauptachse bringt nicht nur eine bessere Anbindung für Reisende, es ist auch eine Maßnahme für den Umweltschutz.“