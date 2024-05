Bilder als unverzichtbare Hilfsmittel im Print- und Digital-Segment

pixabay / mojzagrebinfo / gemeinfrei

Ob als Fotografie, Animation oder Logo: Bilder sind außerordentlich wirkungsvoll. Sie lösen Emotionen aus und wirken auf die Psyche ein. Sie transportieren Informationen und erzählen Geschichten. Aus Gründen wie diesen sollte nicht auf ihren Einsatz verzichtet werden. Gerade fürPrint-Produkte und digitale Zwecke stellen sie häufig sogar ein Muss dar. Über die Vorteile dieser Werkzeuge und nützliche Tipps informiert dieser Ratgeber.

Visual Content: Die Macht der Bilder

Heute sind Bilder allgegenwärtig. Sie kommen in verschiedensten Bereichen zum Einsatz, etwa für Print-Produkte und digitale Anwendungen. Für jedes Problem gibt es spezifische Lösungsansätze, mehr dazu lässt sich hier herausfinden. Auf manchen Social-Media-Plattformen sind Bilder nicht mehr wegzudenken. So gilt vor allem Instagram als das Bilder-Netzwerk schlechthin. Mit perfekt inszenierten Bildern lässt sich hier ein kleines Vermögen generieren. Doch auch Alternativen wie Facebook und YouTube kommen ebenfalls nicht ohne Bilder aus.

Bilder lockern das Gesehene auf. Das zeigt sich vor allem dann, wenn sie fehlen. Ein typisches Beispiel für diesen Umstand sind Bücher, die ausschließlich auf Text setzen und keinerlei Bilder enthalten. Wenn sie darüber hinaus nicht einmal die Fantasie anregen, um Bilder im Kopf entstehen zu lassen, wirken sie besonders trocken. In vielen Kontexten lässt sich eine bilderfreie Umgebung natürlich nicht vermeiden. In anderen sind sie aber extrem nützlich, da sie sich positiv auf die Betrachter auswirken.

Die Wirkmacht von Bildern ist dem Menschen schon seit Urzeiten bekannt. Lange bevor die erste Schrift erfunden wurde, gab es menschengemachte Höhlenmalereien, die unter anderem Tiere zeigten. Als schließlich die ersten Schriften entstanden, konnten die meisten Menschen sie nicht lesen. Doch Bilder, zumindest die einfachen, sind oft auf den ersten Blick verständlich. Das menschliche Gehirn kann solche Darstellungen besonders schnell verarbeiten, was positive Gefühle auslöst.

Die Wirkung von Farben

Neben dem gezeigten Motiv, das etwa inspirierend, motivierend oder anregend sein kann, kommt es bei Bildern auch auf die verwendeten Farben an. Die meisten Unternehmen setzen im Rahmen ihres Corporate Designs auf ein wohldurchdachtes Farbkonzept, da jede Farbe laut Psychologie etwas anderes in Menschen auslösen kann. Die Auswahl der Farben beeinflusst sogar die Entscheidungen der anvisierten Zielgruppe von potenziellen Kunden und Partnern, was sie zu unverzichtbaren Hilfsmitteln macht. Das hängt vor allem mit den ausgelösten Emotionen und Assoziationen zusammen, wie folgende Liste zeigt:



– Rot: Liebe, Aggression, Anregung

– Blau: Ruhe, Vertrauen, Himmel, Meer

– Orange: Lebensfreude, Motivation, Stärke

– Grün: Natur, Umwelt, Harmonie

Das perfekte Bild finden (oder selbst gestalten)

Wer Bilder für die Bereiche Print und Digital sucht, hat zahlreiche Optionen. Fotos lassen sich zum Beispiel selbst schießen, doch dafür ist sowohl Talent als auch Know-how erforderlich. Ein entsprechendes Budget kann in professionelle Fotografen und Bild-Creator investiert werden, was in der Regel zu hochwertigen Ergebnissen führt. Im Internet finden sich zudem kostenlose Angebote für Bilder, die sich online oder offline verwenden lassen.

Bilder mit KI erstellen: Sinnvoll?

Mit Hilfe der Künstlichen Intelligenz (KI oder AI) lassen sich Bilder heute so einfach wie nie erstellen. Es gibt bereits verschiedene Anbieter, mit deren Tools KI-Bilder angefertigt werden können. Viele sind sogar kostenlos nutzbar. Wichtig zu wissen ist, dass KI bis dato noch eng gesetzte Grenzen hat. So machen die meisten Programme noch immer drastische Fehler: Häufig erkennt man KI-Fotos zum Beispiel an schrägen Details wie zu vielen Fingern an einer Hand.



Wer Wert auf gute Qualität legt, sollte also jedes mit KI erstellte Bild ausgiebig kontrollieren, bevor es verwendet wird. Dann können mit Künstlicher Intelligenz hergestellte Bilder aber ausgesprochen wertvoll sein. Auch die rechtliche Perspektive ist unbedingt zu berücksichtigen.