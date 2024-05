Abenteuerlicher Schrebergarten-Alltag Teil 3

Der Reporter erlebt weitere kleine Abenteuer in seinem Gärtle.

Einen Monat lang schaltete der Schreiberling Anzeigen im Wochenblättle, um ein Stückle zu finden. Nach einigen unpassenden Angeboten (kein Häusle, zu weit weg) hat er endlich was gefunden in Esslingen (Richtung Fildern).

Von Alexander Kappen

Esslingen. Frühling – Gartenzeit! Nachdem der Reporter in seinem 8 ar großen Schrebergartenstückle mit Holzhäusle, Apfelbäumen und Wiese in Hanglage gemäht hat, war nun das Streichen des Holzhäuschen an der Reihe. Braune Farbe in zwei Dosen entpuppte sich zunächst als graue pampe, mit der man nichts anfangen konnte. Nach einigen Minuten kam der Reporter aber auf die gute Idee, die Farbe umzurühren und siehe da – ein kräftiges Nussbraun, wie es auf der Dose stand.

Das Nachbar-Ehepaar schaute vorbei und lobte den Fleiß des Reporters: „Das Stückle war ja lange Zeit verwildert, jetzt kommt endlich wieder Ordnung rein!“ Dann wünschte sich das Gartenpaar noch die Kürzung eines Haselnussbaumes, der rund 10 Meter hoch gewachsen war. Der Reporter fackelte nicht lange und holte seine Astschere und ein Bänkchen heraus. Darauf balancierend kürzte er das Bäumchen um die Hälfte und die Nachbarn waren begeistert.

Abends dann kam noch sein Kumpel vorbei, ein Taxifahrer der gerne in der Natur Ruhe vom Auto-Stress findet. Zusammen spielte man Frisbee. Der Reporter warf zunächst zu tief für seinen Kumpel, der sich beschwerte: „Mann, höher!“

Aber das funktionierte dann auch und dann schmiedete man noch Pläne zum gemeinsamen Grillen. Herrlich, die Natur …