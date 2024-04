Kolumne: Neuer Schrebergarten – Spaß und Schweiß

open_eyes / Pixabay

Der SJ-Reporter nennt ein kleines Stückle sein eigen: Gepachtet im Esslinger Raum.

10 ar groß, also durchschnittliche Größe, ist das neue Gartenstückle des Reporters. Es umfasst eine Gartenhütte, Obstbäume und eine große Wiese.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Irgendwo in Esslingen, im Grünen, befindet sich der gepachtete Garten. Vier Wochen lang musste er warten, solange war eine Anzeige im Esslinger Anzeigenblättle geschaltet. Obstwiesen ohne Häusle, Gärten, die man gemeinsam nutzt, weil der Besitzer zu alt für eine Alleinnutzung ist (was ist wenn beide gleichzeitig grillen wollen), oder Gartenstückle in Nürtingen oder Neuffen (viel zu weit weg) – das alles wurde ihm angeboten und dann kam plötzlich das einzigste Angebot, das gepasst hat: Das Gartenstückle liegt am Hang und umfasst 10 ar.

Apfelbäume, die gerade schön weiß,-rosa blühen, eine große Wiese und ein romantisches Gartenhäusle aus Holz (erinnert ein bisschen an Schwarzwaldhäuser) befinden sich darauf. Nun hat der Reporter schon ordentlich geschwitzt: Brombeeren wurden weggeschnitten, die Hälfte abgemäht und davor der Rasenmäher aufgebaut.

Spaß bringt die tolle Aussicht und die Aussicht auf künftiges Grillen im Gärtle. Ein passender Grill wird von den Besitzern gestellt. Na dann auf die Gartensaison!