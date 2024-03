Harmloses Tier: NABU räumt mit Wolf-Mythen auf      

Toby Christopher / Pexels

Claudia Simon ist vom Naturschutzbund Stuttgart und Wolf-Botschafterin. Sie hat einen Online-Vortrag über den Wolf geschrieben, der wohl viel harmloser ist als es immer heißt. Sie sagt: Willkommen lieber Wolf!

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Früchte, Beeren, Obst und Aas – genau so sieht der Speiseplan des achso gefürchteten Wolfes nämlich auch aus! Von wegen Schafe und Menschenfleisch, wie es in vielen Wolfs-Mythen heißt. Bis ins frühe Mittelalter wurde er verehrt als heiliges Tier, aber mit der Christianisierung wurde er verteufelt.

Der Wolf ist ein wunderschönes Tier, das für den Menschen in der Regel ungefährlich ist, es sei denn man greift ihn an. Der Reporter war selbst auf Wolfs-Suche mitten in Stuttgart, denn im Feuerbacher Stadtwald wurde der Stuttgarter Wolf gesichtet.

Vor kurzem tauchte ein Wolf im Raum Karlsruhe auf und soll Schafe in Waghäusel (in der Nähe) gerissen haben. Ein unbewiesenes Gerücht, denn der Wolf dient imemr gut als Sündenbock. In vielen Filmen ist er zudem das Monster, das im Wald lauert.

Totaler Humbug wie der Reporter findet. Derselben Meinung ist auch Claudia Simon, die Wolfs-Botschafterin. Sie hat einen Vortrag online geschrieben, in dem sie das grau-silberne Tier von dem scheinbar alle Hunde abstammen, verteidigt.

Laut einer Forsa-Umfrage aus 2018 freuen sich 80% der Bevölkerung, dass der Wolf wieder da ist.

Na also dann: Willkommen Lieber Wolf!

1998/99 wurde das erste Wolfspaar in Deutschland sesshaft und brachte 2000 in Sachsen die ersten Welpen in Deutschlands freier Wildbahn auf die Welt.

Naturschützer und auch Stuttgart Journal begrüßt die Rückkehr des Wolfs und freuen uns, dass es mittlerweile 73 Wolfsrudel und 88 Wolfsterritorien in ganz Deutschland gibt. Der Wolf steht unter strengem Naturschutz und darf nicht gejagt werden. Schafszüchter bekommen vom Bund für vom Wolf gerissene Schafe Ersatzzahlungen.