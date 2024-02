Filmtipps: Die spannendsten Netflix-Serien

hotcakejoy / sxc

Der Stuttgart Journal-Filmkritiker hat den wohl beliebtesten Streamingdienst Netflix durchforstet für unsere Leser.

Von Alexander Kappen

Schnelles Geld: Es sind zwei Staffeln erschienen. Die Serie spielt in Schweden, wo eine junge Drogengang Mittelpunkt ist. Es wird gedealt, während Lea, die Cousine des Bosses Rewy, in der Welt der Start Ups, Bitcoin-Junkies unterwegs ist. Sie hält Reden vor Aktionären, fliegt mit dem Hubschrauber zu Meetings, während ihr Cousins sie in die blutige Welt des Dealens hineinzieht. Es geht immer um das schnelle Geld, ob auf der Straße oder an der Börse. Cool gemacht und total kurzweilig.

Lupin: Der Meisterdieb aus Romanen ist Vorbild für die Hauptfigur Assane Diop. Als der ein Jugendlicher war, wurde sein Leben auf den Kopf gestellt: Sein Vater starb, nachdem man ihn eines Verbrechens beschuldigt hatte, das dieser nicht begangen hatte. 25 Jahre später diente ihm „Arsène Lupin, der Gentleman-Gauner“ als Inspiration, um seinen Vater zu rächen. Die neue Netflix Original Serie ist nur exklusiv auf Netflix zu sehen.

Derapages-Kontrollverlust: Der ehemalige Fußball-Star Eric Cantona (wirklich ein noch viel besserer Schauspieler) spielt den Arbeitslosen, der von einer Flugzeug-Firma eingeladen wird zum Vorstellungsgespräch. Das ist als Rollenspiel in Form einer Geiselnahme geplant und artet in eine echte Geiselnahme aus. Im Gefängnis und vor Gericht geht die Serie weiter, die wirklich super spannend und echt sehenswert ist. Trailer leider nur auf französisch:

