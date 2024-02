Baden-Württemberg auf Alarm: Cell Broadcast warnt Bürger

Paul Hanaoka / Unsplash

Seit Ende Februar 2023 steht der Warnkanal Cell Broadcast als zusätzlicher Kanal für Behörden zur Verfügung. In Baden-Württemberg wurden bisher zehn Warnmeldungen über Cell Broadcast herausgegeben, hauptsächlich bei Bränden und Bombenfunden.

Cell Broadcast erreicht Menschen direkt über ihre Handys und bietet klare Warnungen ohne Verzögerungen. Es ist einfach zu nutzen und unterstützt mehrere Sprachen. Einige Einschränkungen sind jedoch zu beachten, wie die Notwendigkeit eines geeigneten Mobilfunkgeräts und die Begrenzung der Zeichen für Warnmeldungen.

Es werden regelmäßige Updates der Betriebssysteme von Mobiltelefonen empfohlen, um Cell Broadcast-Warnungen zu erhalten. Einige Warnmeldungen können nicht unterdrückt werden und es gibt derzeit keine Möglichkeit, Entwarnungen über Cell Broadcast zu übermitteln.

Weitere Informationen zum Warnkanal und häufig gestellte Fragen finden Sie auf der Website des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. In Baden-Württemberg können Behörden verschiedene Warnsysteme wie NINA, KATWARN und BIWAPP nutzen, um die Bevölkerung zu alarmieren. Die Anzahl der Warnmeldungen über diese Systeme ist in den letzten Jahren angestiegen und es gibt Pläne, Sirenen in das Warnsystem zu integrieren.