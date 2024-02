„Unten inner Süd“ – YouTube Kult Video über Stuttgart

Christian Lue / Unsplash

Der bekannte YouTuber „Unsympathisch“ hat in Anlehnung zu „Oben inner Süd“ von Knossi und Montana Black mit 10 Millionen Klicks eine Ode an Stuttgart gedreht.

Von Alexander Kappen

Stuttgart: Mit einem alten Porsche fahren Unsympathisch und sein Team durch Stuttgart und Umgebung. Das You Tube Video hat bisher 350 000 Klicks bekommen und beschreibt eine Reise durchs Schwabenländle. Influencer nehmen eine immer größere Rolle in der Gesellschaft ein. Unsympathisch gehört zum Kernteam von YouTube.

Er hat über 800 000 Abonnenten. Da muss der Stuttgart Journal Reporter noch lange „für Stricken“. Das Video geht 1 Std und 20 Minuten lang. Solitude-Allee, eine ehemalige Rennstrecke, ein Aussichtspunkt am Bismarckturm und vieles mehr sind Stationen der Video-Reise. Wirklich sehenswert!

