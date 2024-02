Maisernte in BW: Rekordernte trotz Regenfall

Pixabay CC0 ykaiavu

Große Erleichterung in den Maisfeldern von Baden-Württemberg. Die Körnermaisernte 2023 hat sich als echter Erfolg erwiesen, denn die Ergebnisse der Besonderen Ernte- und Qualitätsermittlung zeigen, dass die Bauern mit einem Durchschnittsertrag von 9,7 t/ha rechnen können.

Von Dirk Meyer (kai)



Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den befürchteten 8,7 t/ha im Herbst. Zwar liegt der Ertrag noch unter dem zehnjährigen Mittelwert, aber immerhin 10 % höher als im Vorjahr.Die nasse Witterung im September hat den Landwirten anfangs Sorgen bereitet, doch am Ende konnten sie sich über ein unerwartet gutes Ergebnis freuen.



Die Maisernte in Baden-Württemberg kann also in diesem Jahr als voller Erfolg verbucht werden, und die Landwirte können stolz auf ihre Arbeit sein. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Ernte in den nächsten Jahren entwickeln wird, aber für 2023 können sie auf jeden Fall zufrieden sein.