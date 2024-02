Neue Erkenntnisse: Warum moderne Haushaltsgeräte schneller ausfallen als ihre Vorgänger

Charlotte May / Pexels

In der Welt der Haushaltsgeräte hat sich in den letzten Jahren ein alarmierender Trend abgezeichnet: Moderne Geräte scheinen schneller auszufallen als ihre Vorgänger. Das ist zumindest die Meinung der Gesellschaft. Dieser beunruhigende Umstand wirft die Frage auf, warum die Lebensdauer von Haushaltsgeräten trotz des technologischen Fortschritts abnimmt. Einige Punkte sollen in dem folgenden Artikel aufgezeigt werden und damit für mehr Klarheit sorgen.

Qualitätsabstriche bei Materialien und Herstellung

Ein bedeutender Aspekt, der zur geringeren Langlebigkeit moderner Haushaltsgeräte beitragen kann, sind Qualitätsabstriche bei Materialien und Fertigungsprozessen. In vielen Fällen werden heute preisgünstigere Materialien und weniger aufwändige Herstellungsmethoden eingesetzt, um Produktionskosten zu senken. Dies kann zu einer Abnahme der Haltbarkeit führen, da die verwendeten Materialien weniger widerstandsfähig gegenüber Verschleiß und Korrosion sind. Insbesondere bei Verschleißteilen wie beispielsweise einem Gleitlager und Dichtungen können Qualitätsabstriche erhebliche Auswirkungen haben, indem sie die Zuverlässigkeit der Geräte beeinträchtigen.

Auch in der Automobilindustrie können solche Teile Mängel aufweisen. Ein einfaches Beispiel dafür ist die Kolbendichtung. Wenn diese eine geringe Qualität hat, kann das Öl im Motor schneller in den Verbrennungszylinder gelangen und das Öl wird zusammen mit dem Sprit verbrannt. Dadurch entsteht ein viel höherer Verbrauch an Motoröl. Eine solche Reparatur wäre allerdings sehr aufwändig und teuer, sodass dieser Fehler für die Besitzer in allen Fällen zu einer kostspieligen Angelegenheit wird.

Komplexität und Anfälligkeit für Fehler

Ein weiterer Grund für den schnellen Verschleiß an Geräten liegt in der Anfälligkeit von Fehlern, die durch eine erhöhte Komplexität der Geräte hervorgerufen wird. Während die Integration von Hightech Funktionen und digitalen Steuerungen viele Vorteile bietet, erhöht sie auch die Anzahl der potenziellen Fehlerquellen. Jede zusätzliche Komponente oder Funktion birgt das Risiko von Fehlfunktionen oder Ausfällen. Dies kann dazu führen, dass moderne Geräte anfälliger für Störungen sind und häufiger repariert werden müssen. Klingt logisch, ist jedoch nicht allzu präsent in den alltäglichen Denkweisen.

Ein Mythos, der sich vielleicht auch auf die Komplexität von modernen Geräten zurückführen lässt, ist der geplante Verschleiß durch den Hersteller. In der Gesellschaft hört man immer häufiger von Verbrauchern, dass sie davon ausgehen, dass Produkte explizit manipuliert sind, sodass sie nach einer gewissen Zeit kaputtgehen sollen. Gründe dafür sollen darin liegen, dass ein erhöhter Konsum entsteht. Unklar ist jedoch, inwieweit diese Theorie stimmt.

Mangelnde Wartung und Instandhaltung durch Verbraucher

Ein Problem, das sich seitens der Verbraucher ergibt, ist der Mangel an regelmäßiger Wartung und Instandhaltung. Oftmals werden Haushaltsgeräte nicht entsprechend den Herstellerempfehlungen gewartet, was zu einem vorzeitigen Verschleiß führen kann. Man denke dabei nur an das Beispiel des Kaffeevollautomaten, der regelmäßig einer gründlichen Reinigung bedarf, um vollumfänglich zu funktionieren. Auch bei neuartigen Staubsauger Modellen, mit Akku und Filterfunktion, ist der Austausch des Filters notwendig, um eine ausreichende Leistung zu erwarten. Solche Kleinigkeiten können bereits einen erheblichen Unterschied machen und sollten von Verbrauchern beachtet werden.

Fazit

Insgesamt sind die Gründe für den schnelleren Ausfall moderner Haushaltsgeräte vielschichtig. Qualitätsabstriche bei Materialien und Herstellung, die zunehmende Komplexität der Geräte, mangelnde Wartung und Instandhaltung sowie der besondere Einfluss von Verschleißteilen tragen allesamt dazu bei. Um die Langlebigkeit moderner Haushaltsgeräte zu verbessern, ist es entscheidend, auf hochwertige Materialien und eine sorgfältige Wartung zu achten, um potenzielle Fehlerquellen zu minimieren und die Zuverlässigkeit der Geräte zu erhöhen.