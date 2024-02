Esslinger Tierheim: Nicht artgerechte Opfer 

Auf die Neckarinsel gelangen des öfteren Tiere aus schlechten Verhältnissen.

Von Alexander Kappen

Esslingen. In einem Haus in Hochdorf waren über 100 Tiere in einer verschmutzten Messie-Wohnung untergebracht. Dies ist ein Fall vor mehreren Jahren. 1,2 Millionen Euro kosten das Tierheim jährlich beschlagnahmte Hunde und Tiere mit Pflicht zu Wesenstests. Hierbei werden Stresssituationen im Alltag simuliert. Menschengruppen oder nahe kommende Radfahrer. Die Hunde müssen sich defensiv verhalten, nur dann bekommen sie einen positiven Wesenstest und können herausgegeben werden.

Auch Katzen sind von nicht tiergerechter Haltung betroffen. In einem Fall im Jahr 2018 in der Pliensauvorstadt entdeckten Tierschützer 43 Katzen in einer Wohnung (!).

„Animal-Hoarding“ wird Phänomen genannt.

Durch Spenden, Mitgliedsbeiträge etc. kann man die Kosten gerade so stemmen. Aber auf neue Spenden ist man immer angewiesen und Tier freundliche Abnehmer von Heimtieren. 22 Mitarbeiter gibt es im Esslinger Tierheim. 1600 Mitglieder umfasst das Tierheim.