Stadtmitte: Polizei schnappt unvorsichtigen Socken-Dealer

Verdächtige Ausbeulungen an seinen Socken verrieten den Mann, der mit Sucht machenden Produkten gehandelt haben soll. Konkret mit Haschisch und Medikamenten.

Stuttgart-Mitte. Es ist immer noch illegal mit kleineren Mengen Marihuana erwischt zu werden. Wenn man mit diesen handelt, ist es umso mehr verboten. Aufmerksame Polizeibeamten konnten am Dienstagmittag um 15.45 Uhr einen 21-jährigen Mann in der Stadtmitte feststellen, der etwas verdächtig aussah. Hier passt das bei Polizeibeamten so beliebte Wort „verdächtig“ wie die Faust aufs Auge. Der 21-Jährige schlich herum und hatte sehr „dicke“ Socken an. Die Beamten beschlossen das mal genauer zu untersuchen und baten den Mann zur Kontrolle.

Bei der Durchsuchung an einem ruhigen Ort fanden die Polizisten mehrere Päckchen Haschisch, 30 Tabletten eines verschreibungspflichtigen Medikamentes und 120 Euro vermutliches Dealergeld. Die Staatsanwaltschaft hat gegen den 21-Jährigen Antrag auf ein beschleunigtes Verfahren gestellt.

Das bedeutet es wird umgehend entschieden, ob der Mann in U-Haft in die JVA Stammheim kommt wovon auszugehen ist. Denn der Tatbestand des Dealens wird immer noch härter bestraft als andere Dinge. Zurecht, denn die Drogen richten einfach einen zu großen Schaden an und können auch Jugendlich schon in den Sumpf des Verderbens ziehen…