Baden-Württemberg: Niedriglohnsektor verringert sich

CC0 / Pixabay / Antranias

Weniger Beschäftigungsverhältnisse im Vergleich zum Vorjahr

Von Dirk Meyer (kai)

Im April 2023 verzeichnete das Statistische Landesamt eine Reduzierung der niedrig entlohnten Jobs in Baden-Württemberg. Etwa 15% aller Beschäftigungsverhältnisse im Land fielen in den Niedriglohnsektor, was Arbeit mit einem Verdienst von weniger als zwei Dritteln des mittleren Bruttostundenverdienstes bedeutet.

Das entspricht ca. 846.000 Jobs, die unter der Niedriglohnschwelle von 13,04 Euro brutto pro Stunde entlohnt wurden. Im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich die Anzahl der niedrig entlohnten Jobs um etwa 94.000, als die bundesweite Niedriglohnschwelle noch bei 12,50 Euro/ Stunde lag.

Der Anteil der niedrig entlohnten Jobs an den insgesamt ca. 5,6 Millionen Beschäftigungsverhältnissen im Land sank somit von 16,6% auf 15,0%, was unter dem Bundesschnitt von etwa 16% liegt.

Frauen waren weiterhin häufiger als Männer im Niedriglohnbereich beschäftigt (18,9% gegenüber 11,4%). Besonders betroffen waren Personen unter 25 Jahren (40,3%) und über 65 Jahren (34,1%), während die Altersgruppen dazwischen deutlich weniger häufig betroffen waren (im Durchschnitt etwa 11,6%).

Ein Blick auf die Branchen zeigte, dass über die Hälfte der Jobs im Gastgewerbe im Niedriglohnsektor angesiedelt waren. Im Dienstleistungsbereich lag der Anteil bei ca. 18%, während er im Produzierenden Gewerbe nur bei etwa 7% lag. Insbesondere im Gastgewerbe blieb der Anteil der Niedriglohnbeschäftigten trotz eines leichten Rückgangs im Vergleich zum Vorjahr weiterhin hoch.

Der gesetzliche Mindestlohn stieg zwischen April 2022 und April 2023 von 9,82 Euro auf 12 Euro pro Stunde. Etwa 5,5% der abhängig Beschäftigten in Baden-Württemberg verdienten im April 2023 im Mindestlohnbereich, wobei ungefähr 60% Frauen und 40% Männer waren. Etwa 2,7% der Mindestlohnempfänger erhielten einen Stundenverdienst unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns.