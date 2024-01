Stempel für das Home Office: Auch im Zeitalter des Internets ein Thema

Brett Hondow / Pixabay

Auch in einer Zeit, in der sich immer mehr Menschen den Wechsel zum papierlosen Büro wünschen, haben klassische Büromaterialien, wie der Stempel in verschiedenen Varianten, noch lange nicht ausgedient. Wenn es jedoch nicht „nur“ darum geht, das Datum, sondern zum Beispiel unter anderem auch Details zu Ansprechpartnern, Kontaktinformationen und Co. abzubilden, ist es wichtig, einige Punkte zu beachten.

Aber was sollten diejenigen, die ihre Home Office Ausstattung entsprechend erweitern möchten, eigentlich berücksichtigen? Und warum kann es sich auch lohnen, sich in der Kategorie „Zubehör“ umzuschauen, wenn es darum geht, für möglichst viel Ordnung und Struktur auf dem Home Office Schreibtisch zu sorgen?

Die Infos in den folgenden Abschnitten helfen weiter.

Die richtige Zeilenanzahl

Wer einen Stempel kreieren möchte, wird vergleichsweise schnell mit der Frage „Wie viele Zeilen brauche ich?“ konfrontiert. Um hierauf eine Antwort zu finden, ist es wichtig, sich beim Stempel online bestellen mit der Gegenfrage „Was möchte ich abbilden?“ auseinanderzusetzen.

Klassische Adressstempel verfügen über drei oder vier Zeilen. Hier ist es möglich, Namen, Anschrift und gegebenenfalls Telefonnummer abzubilden.

Wer noch einen Schritt weitergehen und zusätzlich auch Öffnungszeiten zeigen möchte, braucht dementsprechend mehr Zeilen.

Gegebenenfalls auch Motive beziehungsweise Logos integrieren

Diese Option bietet sich vor allem für Selbstständige an, die im Rahmen der Kundenbindung unter anderem auf regelmäßige Schreiben an ihre Kunden setzen möchten. Hier hilft ein Stempel mit Logo dabei, den hohen Anforderungen, die heutzutage an Corporate Identity gestellt werden, zu entsprechen.

Damit das Logo gut erkennbar ist, ist es natürlich wichtig, die Grundfläche des Stempels weiter zu vergrößern. Somit ist sichergestellt, dass sich alle Einzelheiten gut erkennen lassen.

Im Zweifel eine größere Schriftart – und dementsprechend eine größere Stempelplatte – verwenden

Viele Menschen, die im Home Office arbeiten und ihre Ausstattung an Stempeln erweitern möchten, kennen das Problem: Sie möchten viele Informationen darstellen, aber gleichzeitig vermeiden, dass der Abdruck mehr Platz als nötig in Anspruch nimmt.

Im Zweifel ist es jedoch so gut wie immer besser, sich für eine etwas größere Stempelplatte zu entscheiden. Somit lässt sich innerhalb der Darstellung eine überzeugende Übersichtlichkeit gewährleisten.

Unterschiedliche Stempelvarianten miteinander vergleichen

Wer sich heutzutage auf der Suche nach einem neuen Stempel befindet, wird mit zwei „Hauptmodellen“, dem Stempelautomaten und dem Holzstempel, konfrontiert. Die Automaten, die unter anderem auch „Automatikstempel“ genannt werden, zeichnen sich dadurch aus, dass sich das Stempelkissen im Inneren des Gehäuses befindet. Dementsprechend bleibt es optimal vor dem Austrocknen geschützt und kann über einen langen Zeitraum hinweg genutzt werden. Dank des Vorschaufensters lassen sich die Abdrücke genau dort platzieren, wie sie gebraucht werden.

Holzstempel kommen etwas klassischer daher. Sie werden auf ein separates Stempelkissen gedrückt und bieten dementsprechend auch in Bezug auf einen eventuellen Wechsel der Stempelfarben ein hohes Maß an Flexibilität.

Zubehör für mehr Ordnung auf dem Schreibtisch

Ein Blick auf die vielen verschiedenen Modelle rund um Datumstempel, Adressstempel, Buchhaltungsstempel und viele weitere Varianten zeigt, dass es durchaus möglich ist, dass sich im Laufe der Zeit einiges ansammelt. Stempelliebhaber, die es bevorzugen, sich die Arbeit im Alltag mit Abdrücken zu erleichtern, sollten sich daher ab einer bestimmten Anzahl fragen, inwieweit es sinnvoll ist, zum Beispiel ein Stempel Karussell zu nutzen. Hier werden die einzelnen Modelle ganz einfach eingehängt und können bei Bedarf herausgeholt und genutzt werden.

Welche Stempel braucht man im Home Office?

Diese Frage lässt sich nicht standardisiert beantworten. Egal, ob im alteingesessenen Unternehmen oder im nach wie vor (auch in Stuttgart) beliebten Start-Up als Sprungbrett für die Selbstständigkeit: Wie so oft ist der individuelle Geschmack ausschlaggebend, wenn es darum geht, das händische Aufschreiben der jeweiligen Informationen durch Abdrücke zu ersetzen. Besonders beliebt sind heutzutage unter anderem Posteingangsstempel, Datumstempel, Stempen für die Buchhaltung und individualisierte Stempel, die sich optimal an den Alltag im Home Office anpassen lassen.

Wer etwaigen Zwangspausen vorbeugen möchte, sollte sich immer einen kleinen Vorrat an Stempelkissen – wahlweise in unterschiedlichen Farben – zusammenstellen, um bei Bedarf schnell und mit wenigen Handgriffen wechseln zu können.