Startup-Index 2023: Stuttgart mit enormen Potential

Pixabay / StartupStockPhotos / CC0

Sein eigener Chef sein und die eigenen kreativen Ideen in die Tat umsetzen, ohne eine Reihe von Bedenkenträgern in langwierigen Präsentationen und Gesprächen überzeugen zu müssen – diese Vorstellung hat für Viele seinen Reiz. In den vergangenen Jahren stiegen die Investitionen für Startup-

Unternehmen kontinuierlich an. Nach einem Rückgang im Corona-Krisenjahr 2020 stiegen die Summen im Jahr 2021 auf ein Rekordniveau. 2021 betrug sie mehr als 17 Milliarden Euro.

Doch die Gründung eines Unternehmens will wohl überlegt sein, denn eine Vielzahl an Faktoren ist

ausschlaggebend für den Erfolg. Dazu zählen neben äußeren Rahmenbedingungen wie Büroflächen,

Infrastruktur, Lebenshaltungskosten oder Einkommen der Einwohner auch weiche Standortkriterien wie

Lebenszufriedenheit und Netzwerke.

In Summe stellt sich Baden-Württemberg und dessen Landeshauptstadt Stuttgart als idealer Standort

heraus. Baden-Württemberg gilt seit ewigen Zeiten als Land der Tüftler und Denker. Baden-Württemberg,

das Land der Tüftler und Denker. Weltunternehmen wie Ritter Sport, Daimler, Bosch oder Stihl haben hier

ihre Wurzeln. Ein Schwerpunkt bis heute ist die Automobilindustrie, die im 20. Jahrhundert durch Daimler

gegründet und durch Bosch und Porsche erweitert wurde.

Dank seiner mittelständisch geprägten Unternehmenslandschaft ist sie eine der führenden

Wirtschaftsregionen in Deutschland und Europa und unterstreicht dies durch eine ungebrochen hohe

Innovationskraft: So gibt es mit 132 Patenten pro 100.000 Einwohner die meisten Patentanmeldungen.

Baden-Württemberg unterstützt seit einigen Jahren offensiv Startup-Unternehmen strategisch. Die

Landesregierung Baden-Württemberg hat zusammen mit privaten Unternehmen und Hochschulen die

Gründermotor Landesinitiative ins Leben gerufen, welche die nächste Generation des Mittelstandes fördern wollen.

Durch die Kooperation erreichen Startups einen höheren Reifegrad und gewinnen an Marktstärke.

Die Initiative ist Bestandteil der Landeskampagne Startup BW und bildet eine wichtige Schnittstelle zwischen den Investment-Partnern, Unternehmen und akademischen Partnern aus Hochschulen und Universitäten, die Teil ihres Netzwerks sind. Dazu zählen zwei Drittel aller baden-württembergischen Hochschulen und über 160 Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft.

Neben dieser professionellen Begleitung sind auch die Rahmenbedingungen im „Ländle“ und insbesondere Stuttgart für eine Unternehmens-Gründung nahezu optimal. Die Landehauptstadt verfügt über den zweitgünstigen Gewerbesteuerhebesatz und das höchste Durchschnittsgehalt pro Monat von zehn Städten, die das Unternehmen Business Name Generator unter die Lupe genommen hat und damit verweist Stuttgart gar die Trendmetropole Berlin auf einen hinteren Platz.

Als großer Pluspunkt erweist sich auch ein dichtes Netzwerke für Startups. So wuchs das im Herbst 2021

gegründete Business-Netzwerk „Entrepreneurs Stuttgart“ auf über 800 Mitglieder. Daraus sind weitere

Untergruppen wie „Coaches in Stuttgart“ oder „Female Entrepreneurs Stuttgart“ für Frauen sowie Netzwerke in anderen Regionen wie Karlsruhe, Nürnberg oder Zürich entstanden. In ungezwungener Atmosphäre können sich die jungen Unternehmensgründer oder Interessierte austauschen und wertvolle Kontakte knüpfen.

Dieses spezifische Netzwerk motiviert und inspiriert, was sich an der Dynamik der Gründerszene in Baden-

Württemberg ablesen lässt. So haben sich laut einer Standortanalyse der L-Bank zwischen den Jahren 2018 und 2021 9,3 Prozent aller neu gegründeter Hightech-Unternehmen in Baden-Württemberg angesiedelt, während die Quote im bundesweiten Durchschnitt bei 7,5 Prozent lag. Somit sprechen viele Argumente dafür, dass die Entscheidung für den Standort Baden-Württemberg ein enormes Potenzial für

eine effiziente Unternehmensführung und die Weiterentwicklung eines neuen Unternehmens verspricht.