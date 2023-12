Digitaler Knoten Stuttgart: Bahnhof Bad Cannstatt wegen Bauarbeiten gesperrt

Stuttgart. Im Rahmen der Bauarbeiten zum digitalen Knoten Stuttgart wird der Bahnhof Bad Cannstatt vom 2. Januar 2024, 04:00 Uhr, bis zum 5. Januar 2024, 22:00 Uhr, vollständig gesperrt. In einigen Fällen wird es sogar bis zum 6. Januar 2024, 01:00 Uhr, zu Auswirkungen kommen.

Die Sperrung führt zu erheblichen Fahrplanänderungen im Regional- und S-Bahn-Verkehr.

Hier eine Übersicht der wichtigsten Änderungen:

Die S1 wird zwischen Kirchheim (Teck) und Obertürkheim sowie zwischen Hauptbahnhof (tief) und Herrenberg jeweils alle 30 Minuten fahren. Die Linie S2 wird nur alle 30 Minuten zwischen Schorndorf und Waiblingen verkehren, während die S3 nur alle 30 Minuten zwischen Backnang und Waiblingen fährt.

Die S4 verkehrt nur alle 30 Minuten zwischen Schwabstraße und Backnang. Zwischen Marbach und Backnang wird sie stündlich fahren, um Platz für die umgeleiteten Züge der Murrbahn zu schaffen. Die S5 wird ebenfalls nur alle 30 Minuten fahren, um die Stammstrecke zu entlasten.

Die Linie S6 entfällt für den genannten Zeitraum. Stattdessen wird eine Sonderlinie S26 eingerichtet, die alle 30 Minuten zwischen Weil der Stadt und Filderstadt verkehrt. Die S60 fährt nur zwischen Böblingen und Renningen.

Die Linie IRE1 entfällt zwischen Aalen und Stuttgart Hbf, während die Linie RE5 zwischen Esslingen und Stuttgart Hbf ausfällt. Die Linie IRE6 verkehrt nur zweistündlich zwischen Tübingen und Plochingen.

Für die Regionalbahn RB11 entfällt der Betrieb am 2. Januar 2024. Die Linien MEX12 und MEX18 werden zwischen Esslingen und Kornwestheim umgeleitet und halten nicht mehr in Bad Cannstatt und Stuttgart Hbf. Zusätzlich wird nun auch in Kornwestheim gehalten. Fahrgäste nach Stuttgart können jedoch Ersatzbusse nutzen, die ohne Zwischenhalte zwischen Plochingen und Stuttgart Hbf verkehren.

Des Weiteren entfällt die Linie MEX13 zwischen Waiblingen und Stuttgart Hbf. Die Linie MEX16 entfällt zwischen Plochingen und Stuttgart Hbf, ebenso wie die Linie MEX19 zwischen Winnenden und Stuttgart Hbf. Die Linien MEX90 und RE90 werden zwischen Backnang und Stuttgart Hbf umgeleitet und halten nicht mehr in Winnenden, Waiblingen und Bad Cannstatt. Dafür wird in Marbach ein zusätzlicher Halt eingerichtet.

Um den Reisenden dennoch eine möglichst reibungslose Fortbewegung zu ermöglichen, werden Ersatzbusse eingesetzt:

Zwischen Obertürkheim (Hafenbahnstraße) und Stuttgart Hbf verkehren alle 10 Minuten Ersatzbusse.

Zwischen Plochingen und Stuttgart Hbf gibt es alle 7 bis 8 Minuten Ersatzbusse ohne Zwischenhalte.

Zwischen Waiblingen (Dammstraße) und Stuttgart Hbf fahren alle 5 Minuten Ersatzbusse. Für Fahrgäste von und zum Sommerrain werden Pendelbusse bis zur Nürnberger Straße angeboten.

Zwischen Winnenden und Stuttgart Hbf verkehren Ersatzbusse ohne Zwischenhalte und in Anschluss an die Züge des MEX19.

Wir empfehlen allen Reisenden, ihre Verbindungen vorab zu prüfen und gegebenenfalls auf die zur Verfügung stehenden Ersatzbusse auszuweichen, um mögliche Unannehmlichkeiten zu vermeiden.