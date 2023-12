Festnahme: Bundespolizist schnappt Rucksackräuber am Hauptbahnhof

Stuttgart. Am Freitagnachmittag gelang es einem Polizeibeamten der Bundespolizei, einen 27-Jährigen festzunehmen, der versucht hatte, am Hauptbahnhof zwischen den Gleisen neun und zehn einen Rucksack zu stehlen. Gegen 17.30 Uhr beobachtete ein unbekannter Mann, wie der 27-Jährige den Rucksack einer Passantin unbemerkt an sich nahm.

Als der Unbekannte den Dieb ansprach und ihm den Rucksack abnahm, griff der Tatverdächtige ihn an und versuchte, den Rucksack zurückzubekommen, indem er ihn am Kragen packte und daran zog. Glücklicherweise wurde ein zivil gekleideter Bundespolizist auf den Vorfall aufmerksam und nahm den 27-Jährigen vorläufig fest. Während der Festnahme widersetzte sich der Verdächtige und beleidigte die Bundespolizeibeamten.

Der 27-jährige Mann ohne festen Wohnsitz, der die algerische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl, der anschließend vollstreckt wurde. Der unbekannte Mann, der den Dieb gestellt hat, sowie die unbekannte Passantin, dessen Rucksack gestohlen wurde, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.