Reform des Glücksspielstaatsvertrages – Was bleibt nach 2,5 Jahren?

Carl Raw / Unsplash

Im Juli 2021 erlebte Deutschland eine bedeutende Wende im Online-Glücksspielsektor. Durch die Einführung einer umfassenden Reform des Glücksspielstaatsvertrags sollte das Angebot erstmals einheitlich geregelt werden. Alle Bundesländer stimmten letztlich zu, doch nicht alle sind zufrieden mit dem momentanen Status.

Ziel der Maßnahme war es, den Glücksspielmarkt zu vereinheitlichen, zu regulieren und gleichzeitig ein legales Umfeld für Online-Casinos und Pokerrunden zu schaffen, um Verbraucher besser zu schützen. Monate intensiver Diskussionen und Verhandlungen mündeten in eine Gesetzgebung, die weitreichende Auswirkungen auf die heimische Glücksspielszene haben sollte. Doch nun, etwa zweieinhalb Jahre später, ziehen viele Akteure eine eher kritische Analyse und fragen sich mit uns: Wie effektiv war diese Reform tatsächlich?

Der Kontext

Die deutsche Glücksspiellandschaft wurde in den vorangegangenen Jahren von einem regelrechten Boom an Online-Glücksspielplattformen geprägt. Dies führte zu zahlreichen Herausforderungen wie illegalen Aktivitäten, mangelndem Verbraucherschutz und der Ausbreitung problematischen Spielverhaltens. Die meisten Geschäfte und Dienstleistungen fanden in einem rechtlichen Graubereich statt, wurden kaum untersucht und von den Behörden geduldet. Die Reform sollte diese Probleme angehen und einen ausgewogenen Ansatz finden, der sowohl die Interessen der Glücksspielbetreiber als auch die der Verbraucher berücksichtigt.

Ein zentrales Element dieser Reform war die Einführung einer Lizenzregelung für Online-Casinos und Pokeranbieter. Die Lizenzierung sollte sicherstellen, dass Unternehmen bestimmte Standards erfüllen, darunter hohe Sicherheits- und Datenschutzstandards, Fairness der Spiele und Maßnahmen zum verantwortungsbewussten Spielen.

Die Rolle der Lizenzierung

Die Lizenzierung galt als Schlüssel zur Legalisierung von Online-Glücksspielangeboten, für die Etablierung von Standards und die Regulierung des Marktes. Durch die Implementierung von Maßnahmen wie der Oasis-Sperrdatei und monatlichen Limits wurden klare Voraussetzungen für den Erhalt einer Lizenz geschaffen. Allerdings gibt es beispielsweise auch die Möglichkeit, eine Spielersperre bei OASIS aufheben zu lassen. Auf Antrag werden die Voraussetzungen geprüft und die Sperre gegebenenfalls aufgehoben.

Trotz der positiven Aspekte dieser Reform gibt es daher weiterhin Bedenken und Kritikpunkte. Einige argumentieren, dass die Maßnahmen nicht ausreichen, insbesondere in Bezug auf Glücksspielwerbung, Prävention von problematischem Spielverhalten und die Schaffung eines nationalen Marktes, der die Konkurrenz von Anbietern, die nicht an die Lizenzbedingungen gebunden sind, ausschließen sollte.

Mangelhafter Spielerschutz

Unter anderem stehen die Beschränkungen für Glücksspielwerbung im Fokus einer Kritik, die auf mangelhaften Verbraucherschutz hinweist. Einige Experten und Interessengruppen zweifeln daran, dass die aktuellen Vorschriften ausreichen, um problematisches Spielverhalten wirksam zu verhindern. Die Sichtbarkeit von Glücksspielwerbung im digitalen Raum und auf sozialen Medien bleibt eine Herausforderung, die nach einhelliger Expertenauffassung bisher nicht gut und effektiv genug geregelt wurde.

Casinos ohne Lizenz

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die internationale Konkurrenz beziehungsweise den Schutz des nationalen Marktes vor Anbietern, die sich nicht an die deutschen Standards halten wollen. Die vergleichsweise strenge Regulierung führt zu einer geringen Attraktivität der deutschen Glücksspiel-Lizenz im Vergleich zu Lizenzen aus anderen Jurisdiktionen, wie beispielsweise der Curacao Lizenz, was Zweifel hinsichtlich des Lizenzmodells im Allgemeinen aufkommen lässt.

Die Wirksamkeit der Lizenzierung steht deshalb generell zur Debatte. Das World Wide Web ist bekanntlich kein nationaler, sondern ein weltweiter Raum. Mit einer Lizenzregelung werden zwar physische Casinos und Anbieter mit Sitz oder Servern in Deutschland erfasst, nicht jedoch die internationale Konkurrenz mit anderen Lizenzen oder gänzlich ohne Lizenz. Ihre Angebote sind jedoch weiterhin auch über das ‘deutsche Internet’ verfügbar – und teilweise noch immer nicht illegal.

Während die Einführung als positiver Schritt betrachtet wird, argumentieren viele Experten deshalb, dass die Überwachung und Durchsetzung der Lizenzanforderungen nicht ausreichen, um sicherzustellen, dass alle Anbieter den festgelegten Standards entsprechen.

Das Ziel, durch eine attraktive deutsche Lizenz andere Anbieter zu verdrängen, scheint bisher jedenfalls nicht genauso wenig aufzugehen wie die Verdrängung ausländischer Anbieter und könnte bei zukünftigen Reformen erneut überdacht werden. Ob es unter den bisherigen Voraussetzungen sinnvoll und effektiv sein kann, eine Glücksspielsteuer für Online Casinos zu erheben, bleibt daher auch zweifelhaft.