Fünf Vorteile von Online-Dating, die jeder kennen sollte

Paul Hanaoka / Unsplash

Beim Chatten auf Dating-Plattformen handelt es sich auf keinen Fall um ein Phänomen der 90er. Die Liste an Möglichkeiten, sich hier von seiner besten Seite zu präsentieren, ist lang. Zudem sorgt eine große Auswahl an Seiten und Oberthemen dafür, dass hier jeder und jede früher oder später das finden könnte, was man sucht.

Es hat definitiv seinen Grund, weshalb sich mittlerweile so viele Singles (und Menschen, die sich auf der Suche nach einer Affäre befinden) bei den verschiedenen Plattformen anmelden.

Aber welche Vorteile sind eigentlich genau mit Online-Dating verbunden? Wie können diejenigen, die beispielsweise keine Lust mehr darauf haben, nach Feierabend in Clubs und Bars unterwegs zu sein, profitieren? Die folgenden Abschnitte liefern gleich 5 Gründe, die für das virtuelle Kennenlernen sprechen.

Vorteil Nr. 1: Viele Menschen, viele Charaktere

Beim Online Chatten treffen viele unterschiedliche Charaktere aufeinander. Und genau das macht das Ganze so interessant. Klar: Vor allem diejenigen, die schon länger im Netz nach der großen Liebe suchen, wissen, dass sie auch hin und wieder Personen kennenlernen werden, bei denen die Chemie einfach nicht passt. Dementsprechend kann es durchaus sein, dass auf einige spannende Dates und Unterhaltungen auch eine Enttäuschung folgt. Diese sollte jedoch auf keinen Fall dafür sorgen, dass der Spaßfaktor auf der Strecke bleibt.

Vorteil Nr. 2: Unkompliziertes Kennenlernen

Nicht nur der Mittelstand profitiert von den Vorteilen der Digitalisierung. Auch Online-Dating, Chatten und Co. verläuft in der Regel – gerade im ersten Schritt und beim digitalen Kontakt – vollkommen unkompliziert. Denn: Wer hier bemerkt, dass er sich „irgendwie unwohl“ fühlt, kann sich einfach verabschieden, indem er den Chat schließt.

Niemand muss sich lange erklären. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle jedoch erwähnt, dass es natürlich höflich ist, zumindest kurz zu schreiben, warum man sich auf einmal nicht mehr meldet.

Vorteil Nr. 3: Aussagekräftige Profile

…, die nur noch ausgefüllt werden müssen. Wer seinem potenziellen Gegenüber möglichst viel von sich mitteilen möchte, sollte die Chancen nutzen, die ein ausgefülltes Profil bietet. Viele Plattformen leisten hier bereits Vorarbeit, indem sie alle wichtigen Details rund um den Charakter, das Aussehen und die Erwartungen einer Person abfragen.

Wichtig ist es hierbei natürlich, allein schon aus Fairness Gründen, bei der Wahrheit zu bleiben. Niemand profitiert davon, wenn er sich „auf dem Papier“ in einen Menschen verliebt, der aber dann in Wirklichkeit doch ganz anders ist.

Damit ein Profil aussagekräftig bleibt, ist es natürlich auch wichtig, die entsprechenden Angaben immer up to date zu halten. Zudem sorgen immer wieder wechselnde Bilder dafür, dass eine Person interessant bleibt und die eigene Online Präsenz mit Leben gefüllt wird.

Vorteil Nr. 4: Zeitsparend und praktisch

Es mag sich ein wenig neutral und pragmatisch anhören, aber: Online-Dating kann auf der Suche nach der großen Liebe (oder einem One-Night-Stand) auch dabei helfen, Zeit zu sparen. Immerhin gibt es nur wenige Möglichkeiten, innerhalb derart kurzer Zeit so viele Menschen kennenzulernen.

Und wer hat behauptet, dass nur über den PC gechattet werden könnte? Die meisten Plattformen lassen sich auch ganz praktisch über das Smartphone aufrufen, ohne dass an Nutzerkomfort eingebüßt werden müsste. So stellt es beispielsweise kein Problem dar, auf dem Nachhauseweg von der Arbeit in der Bahn oder in der Mittagspause Nachrichten abzurufen.

Vorteil Nr. 5: Online-Dating macht Spaß

Hierbei handelt es sich um einen der wichtigsten Vorteile überhaupt. Online-Dating kann definitiv Spaß machen, vor allem, wenn sich die Beteiligten immer wieder in Erinnerung rufen, dass es für nichts im Leben eine Garantie gibt. Man sollte die Leichtigkeit nicht verlieren – egal, ob man sich auf der Suche nach einem festen Partner/einer festen Partnerin oder nach einer Person befindet, mit der man sinnliche Weihnachten ohne weitere Verpflichtungen erleben kann.

Damit alles auch möglichst sicher bleibt, ist es gerade beim Übergang vom Online- auf das Real Date wichtig, einige Details zu beachten. So sollte das erste Kennenlernen unbedingt auf neutralem und öffentlichem Boden stattfinden. Eine eigene Anreise aller Beteiligten sorgt dafür, dass niemand zu einer (eigentlich) fremden Person ins Auto einsteigen muss.