Gastro Neueröffnung: „Ciao Amore“ in der Stadtmitte

Der neue Italiener ist brandneu, riesengroß und hat die allerleckerste Pizza zu bieten

Die Zutaten kommen aus Italien, die Pizzabäcker stammen aus der Pizzaheimat Neapel – genau das schmeckt man dann auch den 20 Pizzen an, die das neue Lokal auf der Speisekarte hat. In der Eberhardstraße 10 ist das moderne Lokal beheimatet. Früher war hier das „Block House“.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. „Wir sind derzeit abends immer rappelvoll mit Gästen“, freut sich Greta Benzig, Betriebsleiterin des neuen Restaurants „Ciao Amore“. Sie ist die Schwester von Inhaber Max Benzing, der sich in Stuttgarts Gastrowelt bereits einen Namen gemacht hat. Zusammen mit Geschäftspartner Janusch Munkwitz hat er das Lokal seit Oktober diesen Jahres neu eröffnet. Die beiden haben bereits das Lokal „Studio Amore“ im Althoff Hotel am Schlossgarten.

Die Lage des Ciao Amore ist superzentral in der Eberhardstraße nahe des Rathauses und des Kaufhaus Breuninger. Hier reiht sich ein Imbiss an den nächsten. Viel Konkurrenz also oder doch nicht?

„Wir fürchten keine Konkurrenz, denn unsere Pizza ist etwas ganz Besonderes, etwas Einzigartiges“ ist sich Greta sicher.

„Wir bekommen zum Beispiel das besondere Mehl direkt aus Italien geliefert, welches Lokal kann da mithalten?“, fragt die Betriebsleiterin rhetorisch. In der Showküche im hinteren Teil des Lokals kann jeder Gast den neapolitanischen Köchen bei der Arbeit zuschauen. Es gibt einen Gas-Herd, der wie eine Stein-Ofen aussieht. „Man kann hier die Temperatur viel besser steuern, das hat viele Vorteile“, erklärt Greta. Es gibt noch einen Bambini Bereich mit Spielsachen und einen extra Raum, den man Feierlichkeiten anmieten kann. „Insgesamt 200 Sitzplätze, da wird jeder glücklich“, sagt Greta und lacht. Gut Lachen hat auch der Gast im „Ciao Amore“: Der Gastrotester bestellte sich eine Pizza „Bufala“. Preis: 14 Euro. Zutaten: Tomatensoße, Fior die Latte, Büffelmozzarella und Basilikum.

„Der Teig superdünn und supperknusprig. Den Rand kann man gut mitessen und der Käse herzhaft lecker. Auch die Hauslimonade mit Limettenscheibe, Eiswürfel und Minzblätter ein Highlight. Der Espresso Affogato mit einer Kugel Vanilleeis rundete das leckere Essen ab“. Das Hauseis ist Hafer Soft Eis, das aus Bio-Zutaten gefertigt wird.

Der Service besteht aus jungen Leuten, die entweder in der Küche arbeiten oder an der Bar und die Hauslimonade zubereiten. Das Ambiente ist mit dunklem Holz, wenig Bildern und keinen Pflanzen etwas spartanisch ausgefallen, kann aber noch verbessert werden denn Greta verspricht: „Eventuell werden wir uns da noch was einfallen lassen!“